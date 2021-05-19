On binlerce kişiye erken emeklilik fırsatı! Bu şartı taşıyanın emeklilik yaşı kısalıyor | Yıpranma payı nedir?

1- 43 yaşındayım. Parkinson hastasıyım. %40 engelli raporu var. SSK girișim 1996 prim gün sayım 7.500 gün. Vergi indiriminden yararlarak malulen emekli olabilir miyim? Cemalettin Mumcu
Cevap: Vergi indiriminden yararlanarak ancak engelli emeklilik hakkınız olur. Malulen emeklilik başka bir konu. Bunun için de rapor yetmez vergi indirimi almanız gerekiyor. Çalıştığınıza dair belgelerle vergi dairesine başvurun.
2- 15.10.1993 SSK girişim 5650 günüm 1971 doğumluyum. Ne zaman emekli olurum? Osman Aydın
Cevap: 25 yıl 54 yaş ve 5675 gün şartlarınız var.
3- 2000 girişliyim 6800 prim günüm var. 7000 günü doldurduktan sonra istifa etsem tazminat alabilirmiyim? Kenan Şahinkaya
Cevap: Evet alabilirsiniz ancak istifa etmeyin. SGK'dan yazı alıp bu yazıyı işyerinize verip öyle ayrılın. İstifa ederseniz tazminat alamazsınız.
4- 15 yıl 3600 günle tazminatımı aldıktan sonra tekrar çalışabilir miyim? Yusuf Karasu
Cevap: Evet çalışabilirsiniz. Bu konuda Yargıtay kararları da mevcut. Hatta iş görüşmesi yapan bir işçi için verilen karar da olumlu oldu.
5- 05/06/1973 doğumluyum. 49 yaşındayım. 4 ayın 1988 sigorta giriş tarihim. Eylülün 1'i 1998'de belediyeye girdim. Şirket statüsünde çalıştım. 2004 yılında kargoya geçtim. Ben ne zaman emekli olurum? Ne kadar tazminat alırım? Ne kadar maaş alırım? Aslı Alkış
Cevap: 25 yıl 50 yaş ve 5375 gün şartlarınız var. Prim tamam ise yaş dolunca emekli olursunuz. Maaşınızı bildirilen ücretleriniz belirliyor.
6- 2001 Şubat ilk işe giriş tarihim. 45 yaşındayım. 6200 gün primim var. Şu an işsizim. Ne zaman emekli olabilirim? İşsizlik ödeneğim bitti. Sağlık hizmetinden faydalanabilir miyim? Nasıl faydalanabilirim? Zahit Tuncer
Cevap: 7 bin gün primi doldurup 60 yaşında emekli olabilirsiniz. Sağlık hizmetinden GSS primi ödeyerek aylık 100 lira civarı faydalanırsınız. Onu ödemeyecek durumdaysanız gelir testi yaptırın devlet öder.