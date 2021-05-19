On binlerce kişiye erken emeklilik fırsatı! Bu şartı taşıyanın emeklilik yaşı kısalıyor | Yıpranma payı nedir?

5- 05/06/1973 doğumluyum. 49 yaşındayım. 4 ayın 1988 sigorta giriş tarihim. Eylülün 1'i 1998'de belediyeye girdim. Şirket statüsünde çalıştım. 2004 yılında kargoya geçtim. Ben ne zaman emekli olurum? Ne kadar tazminat alırım? Ne kadar maaş alırım? Aslı Alkış



Cevap: 25 yıl 50 yaş ve 5375 gün şartlarınız var. Prim tamam ise yaş dolunca emekli olursunuz. Maaşınızı bildirilen ücretleriniz belirliyor.

6- 2001 Şubat ilk işe giriş tarihim. 45 yaşındayım. 6200 gün primim var. Şu an işsizim. Ne zaman emekli olabilirim? İşsizlik ödeneğim bitti. Sağlık hizmetinden faydalanabilir miyim? Nasıl faydalanabilirim? Zahit Tuncer



Cevap: 7 bin gün primi doldurup 60 yaşında emekli olabilirsiniz. Sağlık hizmetinden GSS primi ödeyerek aylık 100 lira civarı faydalanırsınız. Onu ödemeyecek durumdaysanız gelir testi yaptırın devlet öder.