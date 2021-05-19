19 Mayıs AVM'ler açık mı kapalı mı? 19 Mayıs AVM'ler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

19 Mayıs AVM'ler açık mı kapalı mı? 19 Mayıs'ta alışveriş merkezlerinin çalışıp çalışmadığı gündemde merak edilen konulardan birisi oldu. 19 Mayıs AVM'ler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor sorusunun cevabı merak edilmeye başlandı. Ulusal bayramlarımızdan birisi olan 19 Mayıs gününün resmi tatil olması nedeniyle birçok yer kapalı olacak. AVM'lerin durumu da sorgulanan konulardan birisi oluyor.