19 Mayıs AVM'ler açık mı kapalı mı? 19 Mayıs AVM'ler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

19 Mayıs AVM'ler açık mı kapalı mı? 19 Mayıs'ta alışveriş merkezlerinin çalışıp çalışmadığı gündemde merak edilen konulardan birisi oldu. 19 Mayıs AVM'ler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor sorusunun cevabı merak edilmeye başlandı. Ulusal bayramlarımızdan birisi olan 19 Mayıs gününün resmi tatil olması nedeniyle birçok yer kapalı olacak. AVM'lerin durumu da sorgulanan konulardan birisi oluyor.
19 MAYIS AVM'LER AÇIK MI KAPALI MI?
İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan kademeli normalleşme genelgesine göre AVM'ler tekrar açıldı. Genelgeye göre AVM çalışma saatleri yeniden düzenlendi.
Kısıtlamaların bitmesiyle başlayan normalleşme sürecinde manav, kasap, AVM, pazar yerleri gibi yerler sokağa çıkma yasağında belli saatlerde çalışacak.
Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.
Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacak.
19 Mayıs günü de AVM'ler açık olacak.