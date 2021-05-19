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    • Ekonomi
    • 19.05.2021 09:43
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    • 19.05.2021 09:43
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    19 Mayıs AVM'ler açık mı kapalı mı? 19 Mayıs AVM'ler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

    19 Mayıs AVM'ler açık mı kapalı mı? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle AVM'lerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Resmi tatilde alışveriş merkezlerine gitmek isteyenler AVM'ler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor sorusunun yanıtını araştırıyor. AVM'lerin çalışma saatlerine ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan gelmişti.

    takvim.com.tr
    19 Mayıs AVM'ler açık mı kapalı mı? 19 Mayıs AVM'ler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

    19 Mayıs AVM'ler açık mı kapalı mı? 19 Mayıs'ta alışveriş merkezlerinin çalışıp çalışmadığı gündemde merak edilen konulardan birisi oldu. 19 Mayıs AVM'ler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor sorusunun cevabı merak edilmeye başlandı. Ulusal bayramlarımızdan birisi olan 19 Mayıs gününün resmi tatil olması nedeniyle birçok yer kapalı olacak. AVM'lerin durumu da sorgulanan konulardan birisi oluyor.

    19 MAYIS AVM'LER AÇIK MI KAPALI MI?

    İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan kademeli normalleşme genelgesine göre AVM'ler tekrar açıldı. Genelgeye göre ﻿AVM çalışma saatleri ﻿yeniden düzenlendi.

    Kısıtlamaların bitmesiyle başlayan normalleşme sürecinde manav, kasap, AVM, pazar yerleri gibi yerler sokağa çıkma yasağında belli saatlerde çalışacak.

    Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

    Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacak.

    19 Mayıs günü de AVM'ler açık olacak.

        19 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

        Hafta içi sokağa çıkma yasağı uygulamasına 1 Haziran'a kadar devam edilecek. Sokağa çıkma yasağı hafta içi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) günleri saat 21:00'den sabah 05:00'e kadar uygulanacak.

        Kademeli normalleşme genelgesi kapsamında yapılan açıklamada bu süreçte hafta içi saat 21:00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı uygulaması olacağı açıklanmıştı. 19 Mayıs (bugün sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklama yapılmadı. Bugün sabah 05:00 akşam saat 21:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak.
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        Haberler Ekonomi 19 Mayıs AVM'ler açık mı kapalı mı? 19 Mayıs AVM'ler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?