Gıda arz zincirine sıkı takip: İki yeni kurul oluşturuluyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, ekonomik-reform paketi kapsamında, haziran ayının sonuna kadar iki önemli kurul hayata geçirilecek.
Ekonomideki gelişmeleri yakından takip etmek ve yönetmek için Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) ve piyasadaki fiyat hareketlerinin ve artışlarının kontrolü için Fiyat İstikrar Komitesi oluşturulacak.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Fiyat İstikrar Komitesinin oluşumu için yasal altyapı hazırlıklarının tamamlanma aşamasına geldiği belirtiliyor ve bu konuda Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin yeterli olacağı üzerinde duruluyor.
YENİDEN OLUŞTURULACAK
EKK, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında çalışacak. Hazine ve Maliye, Sanayive Teknoloji, Tarım ve Orman, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı'nın katılımı ile toplanacak olan kurul, ekonomi ile ilgili birimleri koordine edecek.