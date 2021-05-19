Gıda arz zincirine sıkı takip: İki yeni kurul oluşturuluyor





Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Gıda fiyatlarındaki artışların nedeni, bazı ürünler ile ilgili spekülasyonlar var mı, bir ürün ile ilgili artışlar varsa bunun neden kaynaklandığını araştıracak. Gıda arz zincirinin hangi evresinde fiyatların yükseldiği takip edilecek.



Bu takip doğrultusunda vatandaşın daha sağlıklı ve ucuz gıda tüketimi sağlamak için aracılar dâhil gerekli önlemleri alacak.