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    • 18.05.2021 15:05
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    nedir? Matic Coin Binance'ta var mı? nasıl alınır?

    nedir? kripto para piyasalarını takip edenlerin sıklıkla duyduğu isimlerden birisi. Artış yaşayan alt coin türlerinden birisi olan sorusuna da yanıt aranıyor. Polygon, tek bir yan zincirde saniyede 65.000'e kadar işlem yapmanın yanı sıra, iki saniyeden daha kısa olan dikkate değer bir blok onaylama süresine sahip. İşte Holochain teknolojisini takip edenlerin merak ettiği sorusunun yanıtı!

    takvim.com.tr
    Matic Coin nedir? Matic Coin Binance'ta var mı? Polygon Matic Coin nasıl alınır?

    Matic Coin nedir? Matic Coin nasıl alınır? Matic Coin Binance'ta var mı? Kripto para piyasasını takip edenler Matic Coin ismine aşina olmuş durumda. Polygon Matic Coin nedir sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Bitcoin ve Dogecoin'den sonra araştırılan konulardan birisi MATIC Coin oldu. İşte MATIC Coin hakkında merak edilen bilgiler!

    MATIC COIN NEDİR?

    Polygon (önceden Matic Network),Ethereum ölçeklendirme ve altyapı geliştirme için ilk iyi yapılandırılmış, kullanımı kolay platformdur. Temel bileşeni, birden çok uygulama türü oluşturmayı destekleyen modüler, esnek bir çerçeve olan Polygon SDK'dır.Polygon kullanılarak, iyimser toparlama zincirleri, ZK toplama zincirleri, bağımsız zincirler veya geliştiricinin ihtiyaç duyduğu başka herhangi bir türden infra oluşturulabilir.

    Polygon, Ethereum'u etkili bir şekilde tam teşekküllü bir çok zincirli sisteme (diğer adıyla Blockchainlerin İnterneti) dönüştürür. Bu çok zincirli sistem, Ethereum'un güvenliği, canlı ekosistemi ve açıklığı avantajları ile Polkadot, Cosmos, Avalanche vb. Gibi diğer sistemlere benzer.

    $ MATIC belirteci var olmaya devam edecek ve sistemi güvence altına alarak ve yönetişimi etkinleştirerek giderek daha önemli bir rol oynayacak.

    Polygon (eski adıyla Matic Network),Binance ve Coinbase tarafından desteklenen bir Katman 2 ölçeklendirme çözümüdür. Proje, birçok blok zincirindeki ölçeklenebilirlik sorunlarını çözerek kripto para birimlerinin kitlesel olarak benimsenmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

    Polygon, Plasma Framework ve proof-of-stake blockchain mimarisini birleştirir. Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin tarafından önerildiği üzere Polygon tarafından kullanılan Plazma çerçevesi, ölçeklenebilir ve otonom akıllı sözleşmelerin kolayca yürütülmesine olanak tanır.

    Plazma-POS zinciri üzerine kurulu mevcut ekosistem için hiçbir şey değişmeyecek. Polygon ile, geliştirici ekosisteminden çeşitli ihtiyaçları karşılama yeteneğini genişletmek için mevcut kanıtlanmış teknoloji etrafında yeni özellikler oluşturulmaktadır. Polygon, daha büyük bir ekosisteme ölçeklenebilmesi için temel teknolojiyi geliştirmeye devam edecek.

        Polygon, tek bir yan zincirde saniyede 65.000'e kadar işlem yapmanın yanı sıra, iki saniyeden daha kısa olan dikkate değer bir blok onaylama süresine sahiptir. Çerçeve ayrıca, tek bir temel blok zincirinde küresel olarak mevcut merkezi olmayan finansal uygulamaların oluşturulmasına izin verir.

        Plasma çerçevesi, Polygon'a, iş kanıtı blok zincirlerinde yaygın olan normal dezavantajları yaşamadan altyapılarında sınırsız sayıda ademi merkeziyetçi uygulama barındırma potansiyeli verir. Şimdiye kadar Polygon, PoS korumalı Ethereum yan zincirine 50'den fazla DApp çekti.Polygon'un yerel belirteçleri olan MATIC, Ethereum blok zincirinde çalışan bir ERC-20 belirtecidir. Jetonlar, Polygon'daki ödeme hizmetleri için ve Polygon ekosisteminde faaliyet gösteren kullanıcılar arasında bir ödeme para birimi olarak kullanılır. Polygon yan zincirlerindeki işlem ücretleri de MATIC token olarak ödenir.
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        Haberler Ekonomi Matic Coin nedir? Matic Coin Binance'ta var mı? Polygon Matic Coin nasıl alınır?