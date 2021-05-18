19 Mayıs kargolar açık mı? Aras, Yurtiçi, MNG, UPS kargo çalışma saatleri!

19 Mayıs kargolar açık mı sorusu gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Aras, Yurtiçi, MNG, UPS kargo çalışma saatleri kargo gönderecek veya kargo bekleyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve tatil günlerinde birçok kurumun çalışmaması nedeniyle 19 Mayıs'ta kargolar açık mı sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte kargoların çalışıp çalışmayacağına dair merak edilen bilgiler!