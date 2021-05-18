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    • Ekonomi
    • 18.05.2021 13:58
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    • 18.05.2021 13:58
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    ? Aras, Yurtiçi, MNG, UPS kargo çalışma saatleri!

    ? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Vatandaşlar 19 Mayıs gününde açık ve kapalı olacak yerleri de merak ediyor. Bilindiği üzere 19 Mayıs günü resmi tatillerimizden birisidir. Peki 19 Mayıs'ta kargolar açık mı? Aras, Yurtiçi, MNG, UPS kargo çalışma saatlerine dair merak edilen bilgiler!

    takvim.com.tr
    19 Mayıs kargolar açık mı? Aras, Yurtiçi, MNG, UPS kargo çalışma saatleri!

    19 Mayıs kargolar açık mı sorusu gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Aras, Yurtiçi, MNG, UPS kargo çalışma saatleri kargo gönderecek veya kargo bekleyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve tatil günlerinde birçok kurumun çalışmaması nedeniyle 19 Mayıs'ta kargolar açık mı sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte kargoların çalışıp çalışmayacağına dair merak edilen bilgiler!

    19 MAYIS KARGOLAR AÇIK MI?

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak geçiyor. Kargoların çalışma durumu kargo şirketlerinin çalışma şekillerine göre değişiklik gösterebiliyor. Kimi kargo şirketi çalışırken kimisi de tatil ediyor. Bu nedenle kargo şirketlerini aramanız tavsiye edilmektedir.

    KARGOLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

    SÜRAT KARGO

    Hafta içi: 08.30 - 18.00

    Cumartesi: 09:00 - 14.30

    Pazar: Kapalı

    MNG KARGO

    Hafta içi: 08.30 - 18.00

    Cumartesi: 09:00 - 14.00

    Pazar: Kapalı

    YURT İÇİ KARGO

    Hafta içi: 08.30 - 18.00

    Cumartesi: 09:00 - 14.00

    Pazar: Kapalı

    ARAS KARGO

    Hafta içi: 08:30 - 18:00

    Cumartesi: 08:30 ile 13:00

    Pazar: Kapalı
        Minimum enerji maksimum tasarruf
        Haberler Ekonomi 19 Mayıs kargolar açık mı? Aras, Yurtiçi, MNG, UPS kargo çalışma saatleri!