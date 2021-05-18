19 Mayıs kargolar açık mı? Aras, Yurtiçi, MNG, UPS kargo çalışma saatleri!

19 Mayıs kargolar açık mı sorusu gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Aras, Yurtiçi, MNG, UPS kargo çalışma saatleri kargo gönderecek veya kargo bekleyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve tatil günlerinde birçok kurumun çalışmaması nedeniyle 19 Mayıs'ta kargolar açık mı sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte kargoların çalışıp çalışmayacağına dair merak edilen bilgiler!
19 MAYIS KARGOLAR AÇIK MI?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak geçiyor. Kargoların çalışma durumu kargo şirketlerinin çalışma şekillerine göre değişiklik gösterebiliyor. Kimi kargo şirketi çalışırken kimisi de tatil ediyor. Bu nedenle kargo şirketlerini aramanız tavsiye edilmektedir.
KARGOLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ
SÜRAT KARGO
Hafta içi: 08.30 - 18.00
Cumartesi: 09:00 - 14.30
Pazar: Kapalı
MNG KARGO
Hafta içi: 08.30 - 18.00
Cumartesi: 09:00 - 14.00
Pazar: Kapalı
YURT İÇİ KARGO
Hafta içi: 08.30 - 18.00
Cumartesi: 09:00 - 14.00
Pazar: Kapalı
ARAS KARGO
Hafta içi: 08:30 - 18:00
Cumartesi: 08:30 ile 13:00
Pazar: Kapalı