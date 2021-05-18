TEMSİLCİ KAYYUM ATANDI

Dava dilekçesine göre, yapılan tüm çağrılara rağmen, şirketin diğer 3 hissedarı Köksal, Yılmak ve Hüseyin Irak kardeşler, bu talebi yerine getirmedi. Mahkeme, geçen 15 Nisan'da Zeril Aker Irak'ın 3.875 adet hissesini temsilen Nihat Aksoy'u temsilci kayyum olarak atadı. Aksoy, yargılama süresince Irak'ın hisselerinin şirketteki temsilcisi olacak. Yapılacak yargılama sonrası mahkeme davacı Irak'ı haklı bulursa, sahibi olduğu hisselerin şirket pay defterine işlenmesinin yolu açılmış olacak.