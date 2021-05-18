Üç ay kadar önce Sakarya Ferizli'ye yapacağı 1 milyar liralık yatırım ile gündeme gelen yarım asırlık Irak Plastik'in kurucusu Dursun Irak geçen 16 Temmuz'da vefat etti. Baba Irak'tan geriye eşi ile 4 çocuğu kaldı.
Hürriyet'in haberine göre; Dursun Irak'ın ölümünden kısa süre sonra dev 'miras' ile ilgili kardeşler arasında anlaşmazlık baş gösterdi. Şirkette yüzde 24 hissesinin olduğunu öne süren Zeril Aker Irak, 20 milyon lira sermayeli şirkete karşı dava açtı. Irak adına açılan davada, şirkete yönetim kayyumu atanması talep edildi. Dava dilekçesine göre, Baba Irak vefatından 1-2 yıl önce hisselerinin bir bölümünü kızına devretti. Ancak, Zeril Aker Irak'a geçen bu hisseler pay defterine işlenmedi.
TEMSİLCİ KAYYUM ATANDI
Dava dilekçesine göre, yapılan tüm çağrılara rağmen, şirketin diğer 3 hissedarı Köksal, Yılmak ve Hüseyin Irak kardeşler, bu talebi yerine getirmedi. Mahkeme, geçen 15 Nisan'da Zeril Aker Irak'ın 3.875 adet hissesini temsilen Nihat Aksoy'u temsilci kayyum olarak atadı. Aksoy, yargılama süresince Irak'ın hisselerinin şirketteki temsilcisi olacak. Yapılacak yargılama sonrası mahkeme davacı Irak'ı haklı bulursa, sahibi olduğu hisselerin şirket pay defterine işlenmesinin yolu açılmış olacak.