19 Mayıs bankalar PTT açık mı çalışıyor mu? 19 Mayıs Çarşamba bankaya gidilir mi?

19 Mayıs bankalar PTT açık mı çalışıyor mu? 19 Mayıs Çarşamba günü vatandaşlar banka veya PTT gibi yerlere gidip gidemeyeceğini merak ediyor. Tatillerde banka ve PTT gibi yerlerin çalışmasında değişiklik yapılıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlanırken, banka ve PTT'lerin açık olup olmadığı sorgulanıyor. İşte cevabı...
19 MAYIS BANKALAR PTT ÇALIŞIYOR MU?
Resmi tatil nedeniyle 19 Mayıs tarihinde bankalar ve PTT hizmet vermeyecek. Bankacılık hizmeti almak isteyen müşteriler 19 Mayıs'ta bunu mobil bankacılık, internet bakacılığı, telefon bankacılığı ve ATM kanallarını kullanabilecekler ama banka şubelerinden herhangi bir şekilde hizmet alamayacaklar.
19 MAYIS'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
Kargo şirketlerinin çalışma saatleri, diğer kurumlara göre farklılık göstermektedir. Kurumların aldığı karara göre tatil günlerinde il ve ilçelerdeki bazı şubelerin kapalı olması durumuyla karşılaşabilir. Bu durumla ilgili en sağlıklı bilgi, kargo şirketlerinin çağrı merkezi üzerinden alınmalıdır.
19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
19 Mayıs 1919 yılında Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır. Bu tarih Türk Milleti tarafından itilaf devletlerine karşı Kurtuluş Savaş'ın başladığı gün olarak kabul edilir. Atatürk bu tarihi Türk gençliğine armağan etmiştir. 19 Mayıs günü resmi tatil olduğundan kamu kurumları, bankalar bu tarihte kapalı olur.