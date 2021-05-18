19 Mayıs bankalar PTT açık mı çalışıyor mu? 19 Mayıs Çarşamba bankaya gidilir mi?

19 MAYIS'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Kargo şirketlerinin çalışma saatleri, diğer kurumlara göre farklılık göstermektedir. Kurumların aldığı karara göre tatil günlerinde il ve ilçelerdeki bazı şubelerin kapalı olması durumuyla karşılaşabilir. Bu durumla ilgili en sağlıklı bilgi, kargo şirketlerinin çağrı merkezi üzerinden alınmalıdır.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs 1919 yılında Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır. Bu tarih Türk Milleti tarafından itilaf devletlerine karşı Kurtuluş Savaş'ın başladığı gün olarak kabul edilir. Atatürk bu tarihi Türk gençliğine armağan etmiştir. 19 Mayıs günü resmi tatil olduğundan kamu kurumları, bankalar bu tarihte kapalı olur.