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    • Ekonomi
    • 18.05.2021 09:05
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    • 18.05.2021 09:05
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    19 Mayıs bankalar PTT açık mı çalışıyor mu? 19 Mayıs Çarşamba bankaya gidilir mi?

    19 Mayıs bankalar PTT açık mı çalışıyor mu? 19 Mayıs Çarşamba günü ulusal bir bayramımız olan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm coşkusuyla kutlanacak. Vatandaşlar bu tarihin tatil olup olmadığını öğrenmek isterken 19 Mayıs bankalar PTT çalışıyor mu sorusuna da yanıt aranıyor. İşte yanıtı!

    takvim.com.tr
    19 Mayıs bankalar PTT çalışıyor mu? 19 Mayıs Çarşamba bankaya gidilir mi?

    19 Mayıs bankalar PTT açık mı çalışıyor mu? 19 Mayıs Çarşamba günü vatandaşlar banka veya PTT gibi yerlere gidip gidemeyeceğini merak ediyor. Tatillerde banka ve PTT gibi yerlerin çalışmasında değişiklik yapılıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlanırken, banka ve PTT'lerin açık olup olmadığı sorgulanıyor. İşte cevabı...

    19 MAYIS BANKALAR PTT ÇALIŞIYOR MU?

    Resmi tatil nedeniyle 19 Mayıs tarihinde bankalar ve PTT hizmet vermeyecek. Bankacılık hizmeti almak isteyen müşteriler 19 Mayıs'ta bunu mobil bankacılık, internet bakacılığı, telefon bankacılığı ve ATM kanallarını kullanabilecekler ama banka şubelerinden herhangi bir şekilde hizmet alamayacaklar.

    19 MAYIS'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

    Kargo şirketlerinin çalışma saatleri, diğer kurumlara göre farklılık göstermektedir. Kurumların aldığı karara göre tatil günlerinde il ve ilçelerdeki bazı şubelerin kapalı olması durumuyla karşılaşabilir. Bu durumla ilgili en sağlıklı bilgi, kargo şirketlerinin çağrı merkezi üzerinden alınmalıdır.

    19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

    19 Mayıs 1919 yılında Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır. Bu tarih Türk Milleti tarafından itilaf devletlerine karşı Kurtuluş Savaş'ın başladığı gün olarak kabul edilir. Atatürk bu tarihi Türk gençliğine armağan etmiştir. 19 Mayıs günü resmi tatil olduğundan kamu kurumları, bankalar bu tarihte kapalı olur.

        19 MAYIS'IN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

        19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bugün İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.

        19 MAYIS TARİHÇESİ

        Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmış, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçe'li yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir. Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır. 20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan bu ulusal bayramın adı 12 Eylül Darbesi'nden sonra "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.
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        Haberler Ekonomi 19 Mayıs bankalar PTT açık mı çalışıyor mu? 19 Mayıs Çarşamba bankaya gidilir mi?