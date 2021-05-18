Kripto para piyasalarında son durum! Bitcoin ne kadar oldu? (18 Mayıs 2021)

Twitter hesabından açıklama yapan Musk, "Spekülasyonlara açıklık getirmek için, Tesla hiç Bitcoin satmadı" dedi.

Bu gelişmelerin etkisiyle, son 24 saat içinde 42,207.29 ve 45,748.54 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 7.00 artışla 45,270.32 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı yüzde 18.09 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 47 milyar dolar artışla 844 dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum ise, 3,129.01 ve 3,565.95 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 9.23 artışla 3,448.15 dolara yükseldi. Birimin haftalık kaybı yüzde 10.76 ve piyasa hacmi de yaklaşık 26 milyar dolar artışla 394 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de 486.00 ve 542.33 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 7.94 artışla 524.57 dolara yükseldi.