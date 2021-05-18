Son dakika haberi... Tesla'nın ve SpaceX'in yöneticisi milyarder Elon Musk, paylaşımlarıyle kripto para piyasalarına yön vermeye devam ediyor. Son olarak Twitter hesabından "Starbase" yazılı bir paylaşımda bulunan Musk, kripto para birimi Starbese'in fitilini ateşledi.
BİRDEN UÇUŞA GEÇTİ
Elon Musk'un paylaşımı öncesi 0.005 dolar olan Starbase, Elon Musk'ın paylaşımı sonrası 0.073 dolar seviyesine kadar yükseldi.
KRİPTO PARA PİYASASINDA SON DURUM
Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Bitcoin ile araç satın alımlarını askıya almasının ardından gelen genel satışlarla, 2.0 trilyon doların altına gerileyen tüm piyasaların toplam hacmi, "dipten alımların" etkisiyle yeniden bu düzeyin üzerine yükseldi.