Mercan Kimya halka arz ne zaman başlayacak? Mercan Kimya halka arz hangi bankada?

Harun Aydın sözlerine şöyle devam etti; "Merwax markamızı ve Türk Malı imajını dünyada geliştirmek üzere Turquality®? desteklerinden faydalanmaya devam etmekteyiz. Mercan Kimya; Orman, Tekstil, İnşaat, Otomotiv, Kozmetik, Ev Dekorasyon, Mobilya, İzolasyon, Makine, Kablo, Kauçuk, Ambalaj, Ziraat, Tıp, Teknoloji, Kişisel Bakım ve daha birçok sektörde hammadde ve yardımcı malzeme olarak kullanılan parafin, parafin emülsiyonları, vazelin ve likit parafin üreten, sektöründe öncü bir kuruluştur. Biosidal ürünlerin üretimi ile dezenfektan pazarına girmek üzere, yatırımlarını tamamlamış olan şirketimiz, ruhsat onayları tamamlandığında üretim ve satış faaliyetlerine başlayacaktır. Şirketimizin 2020 yılı verileri incelendiğinde, kapasite kullanım oranının %38 olduğu görülmekte ve bu sayede ölçekli kapasitesi ile hacmi 9 milyar USD'yi aşan dünya wax ve parafin pazarlarında büyümek üzere yoluna devam etmektedir.

Bununla birlikte, kendi sektörümüzde İlk ve Tek Ar-Ge Merkezimiz ile ürün geliştirmenin ötesine geçerek, parafin dünyasının geleceği olan nano-emülsiyon teknolojisine yatırım yapmaya devam etmekteyiz. Ölçekli hacmi sebebiyle Mercan Kimya, birçok ülke ve coğrafyadan hammadde tedariki yaparak, kaynak çeşitlendirme çalışmaları ile tedarik zinciri süreçlerini çözümlemiştir. Projeci kimliğimizi; A3 ile Problem Çözme Teknikleri ve Kaizen Metodolojisini kullanarak içselleştirmek üzere, sistematik çalışmalar yapmaktayız. Endüstri 4.0 çağında, kendine özgü üretim otomasyon sistemlerini disiplinli bir şekilde geliştirip, teknolojik üretim süreçlerine her zaman yatırım yapmaya devam edeceğiz. Ar-Ge Merkezimizin yaptığı öncü çalışmalar sayesinde, parafin emülsiyonunun kalite değerlerini artırırken, tüketimini azaltan ürünler geliştirerek, karbon ayak izini küçülten çalışmalara ilave olarak, üretim süreçlerinde ihtiyaç duyduğumuz enerjinin önemli bir kısmını kurduğumuz yenilenebilir enerji kaynaklarından (GES) sağlıyoruz. Böylelikle karbon ayak izimizi küçülterek, çevreye karşı sorumluluk bilinci ile iş süreçlerimizi sürdürüyoruz.