Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,49 puan ve yüzde 0,51 değer kazanarak 1.461,73 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,85 ve holding endeksi yüzde 0,69 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,92 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,77 ile orman, kağıt, basım oldu.