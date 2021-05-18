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    • Ekonomi
    • 18.05.2021 10:19
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    • 18.05.2021 10:19
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    18 Mayıs Borsa yükseldi mi, düştü mü? Borsa güne nasıl başladı? İşte son durum

    Borsadaki verileri anbean takip edenler sabah saatleriyle birlikte son duruma odaklandı. Dün 'da endeksi, yüzde 0,90 değer kazanarak günü 1.454,25 puandan tamamlamıştı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,92 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti. Peki, 18 Mayıs Borsa yükseldi mi, düştü mü? Borsa güne nasıl başladı? İşte BIST 100 son durum

    Borsa güne yükselişle başladı

    Borsadaki son gelişmeler yeni haftanın ilk işlem gününde vatandaşların merak ettiği gelişmelerden birisi olarak karşımıza çıktı. Dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,54 artışla 1.449,10 puandan başlamıştı. Şimdi gözler bu sabahın verilerine çevrildi. Peki, 18 Mayıs Borsa yükseldi mi, düştü mü? Borsa güne nasıl başladı? İşte BIST 100'de son gelişmeler...

    BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,51 artışla 1.461,73 puandan başladı.

    Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,49 puan ve yüzde 0,51 değer kazanarak 1.461,73 puana yükseldi.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,85 ve holding endeksi yüzde 0,69 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,92 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,77 ile orman, kağıt, basım oldu.

    BIST 100 endeksi, dün günü, düşen dolar kurunun desteği ve bankacılık hisselerine gelen alımlar öncülüğünde yüzde 0,90 değer kazancıyla 1.454,25 puandan tamamladı.

        Analistler, enflasyon endişelerinin pay piyasası fiyatlamalarında temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, yatırımcıların, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) iyileşme aşamasındaki ekonomilerin maruz kaldığı fiyat baskılarına karşı toleransını anlamaya çalıştığını, bunun için Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) nisan toplantısına ilişkin yarın açıklanacak tutanaklarını beklediğini söyledi.

        Tahvil piyasasındaki oynaklık ve emtia fiyatlarındaki yüksek seyrin de yakından takip edildiğini aktaran analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri ile Avro Bölgesi'nde büyüme ve dış ticaret verilerinin izleneceğini bildirdi.

        Analistler, yarın yurt içi piyasaların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla işleme kapalı olacağını anımsatarak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.440 ve 1.390 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
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        Haberler Ekonomi 18 Mayıs Borsa yükseldi mi, düştü mü? Borsa güne nasıl başladı? İşte BIST 100 son durum