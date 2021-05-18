Borsadaki son gelişmeler yeni haftanın ilk işlem gününde vatandaşların merak ettiği gelişmelerden birisi olarak karşımıza çıktı. Dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,54 artışla 1.449,10 puandan başlamıştı. Şimdi gözler bu sabahın verilerine çevrildi. Peki, 18 Mayıs Borsa yükseldi mi, düştü mü? Borsa güne nasıl başladı? İşte BIST 100'de son gelişmeler...
BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,51 artışla 1.461,73 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,49 puan ve yüzde 0,51 değer kazanarak 1.461,73 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,85 ve holding endeksi yüzde 0,69 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,92 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,77 ile orman, kağıt, basım oldu.
BIST 100 endeksi, dün günü, düşen dolar kurunun desteği ve bankacılık hisselerine gelen alımlar öncülüğünde yüzde 0,90 değer kazancıyla 1.454,25 puandan tamamladı.