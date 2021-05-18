Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün teşvikleri ile Pınarbaşı ilçesinde kurulan kuluçkahane ve büyütme tesislerinde yumurtaları alınan Türk somonları, Yamula Barajı'ndaki tesislere getiriliyor.
Yamula Barajı'nda 18 aylık yetiştirme döneminin ardından Türk somonları ağlara çekiliyor. Tonlarca yetiştirilen balıklar iç ve dış piyasaya sunuluyor. Türk somonu hasadını yerinde inceleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, "Ağırlıklı olarak Karadeniz'de üretimi gerçekleştirilen Türk somonunda, iç sulardaki en önemli üretim merkezlerinin başında Kayseri ve Yamula Barajı gelmektedir.
Ülkemizdeki en önemli alabalık üretim merkezlerinden biri olan şehrimizde, şimdilerde üretim Türk somonu yetiştiriciliğine dönüşmektedir. Pınarbaşı'nın tertemiz kaynak sularındaki kuluçkahanelerde başlayan somonun hikayesi, 18 aylık bir serüvenin ardından Yamula Barajı'nda son bulmaktadır" diye konuştu.