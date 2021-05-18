18 Mayıs 2021 Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Jantsa Jant Sanayi 78,20 72,65 7,64 Fenerbahçe Futbol 27,66 25,86 6,96 Konya Çimento 1.003,10 938,60 6,87 Koza Madencilik 17,01 16,10 5,65 Vestel 31,12 30,08 3,46 Şişe Cam 8,09 7,83 3,32 Ege Endüstri 1.425,80 1.388,00 2,72 İpek Doğal Enerji 14,54 14,16 2,68 Koza Altın 131,90 128,50 2,65 Zorlu Enerji 2,17 2,12 2,36 Çemaş Döküm 1,37 1,34 2,24 Ford Otosan 178,20 174,50 2,12 Aksa Enerji 13,49 13,23 1,97 Türk Telekom 6,92 6,79 1,91 İndeks Bilgisayar 7,17 7,06 1,56 Akbank 5,22 5,14 1,56 Yataş 17,71 17,45 1,49 Arçelik 32,78 32,30 1,49 Kardemir (D) 8,28 8,16 1,47 Eczacıbaşı İlaç 6,62 6,53 1,38

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: