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    • Ekonomi
    • 18.05.2021 17:36
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    • 18.05.2021 17:36
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    18 Mayıs 2021 Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 7,64 oranında 78,20'den yükselerek işlem gördü. 18 Mayıs 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    18 Mayıs Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Jantsa Jant Sanayi 78,20 72,65 7,64
    Fenerbahçe Futbol 27,66 25,86 6,96
    Konya Çimento 1.003,10 938,60 6,87
    Koza Madencilik 17,01 16,10 5,65
    Vestel 31,12 30,08 3,46
    Şişe Cam 8,09 7,83 3,32
    Ege Endüstri 1.425,80 1.388,00 2,72
    İpek Doğal Enerji 14,54 14,16 2,68
    Koza Altın 131,90 128,50 2,65
    Zorlu Enerji 2,17 2,12 2,36
    Çemaş Döküm 1,37 1,34 2,24
    Ford Otosan 178,20 174,50 2,12
    Aksa Enerji 13,49 13,23 1,97
    Türk Telekom 6,92 6,79 1,91
    İndeks Bilgisayar 7,17 7,06 1,56
    Akbank 5,22 5,14 1,56
    Yataş 17,71 17,45 1,49
    Arçelik 32,78 32,30 1,49
    Kardemir (D) 8,28 8,16 1,47
    Eczacıbaşı İlaç 6,62 6,53 1,38

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Bera Holding 28,46 29,86 -4,69
    Aksa 15,98 16,45 -2,86
    Doğuş Otomotiv 29,28 29,96 -2,27
    Pegasus 82,55 84,30 -2,08
    Nuh Çimento 53,85 54,80 -1,73
    Kartonsan 63,35 64,45 -1,71
    Çimsa 23,48 23,84 -1,51
    Türk Hava Yolları 13,19 13,36 -1,27
    TAV Havalimanları 23,40 23,70 -1,27
    Good-Year 8,20 8,30 -1,20
    Netaş Telekomünikasyon 23,60 23,88 -1,17
    Borusan Mannesmann 27,64 27,94 -1,07
    Türkiye Sigorta 5,69 5,75 -1,04
    Kervan Gıda 16,54 16,70 -0,96
    Gübre Fabrikaları 63,15 63,75 -0,94
    Parsan 31,30 31,58 -0,89
    Kordsa Teknik Tekstil 23,44 23,64 -0,85
    Selçuk Ecza Deposu 9,53 9,61 -0,83
    Petkim 6,34 6,39 -0,78
    Sasa Polyester 34,40 34,66 -0,75

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    Haberler Ekonomi 18 Mayıs 2021 Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?