Doların zayıflamasından ve artan enflasyon baskısından destek bulan altının ons fiyatı da 1,873.79 dolar ile Ocak sonundan bu yana en yüksek düzeyi gördükten, gümüş de 1.20 artışla 28.75 dolara kadar yükseldikten sonra bu düzeylerde tutundular.

Analistlere göre, özellikle küresel enflasyon beklentileri ile hisse senedi borsaları ve kripto para piyasalarındaki genel satış dalgası da emtia piyasalarını yukarı yönlü etkiledi.