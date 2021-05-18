Değerli bir yatırım aracı olarak ifade edilen altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Son dönemde yükseliş eğiliminde olan 22 ayar bilezik, ata, yarım, tam, gram, çeyrek altın fiyatları merakla araştırılıyor. Dün kapanışta çeyrek altın 805,00 lira, Cumhuriyet altını 3.296,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise çarşamba günkü kapanışa göre yüzde 0,93 yükselişle 497,20 liradan işlem görmüştü. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,93 artışla 497,20 liradan tamamlamıştı. İşte 22 ayar bilezik, ata, yarım, tam, gram, çeyrek altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALTIN VE PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ
ABD ve Avrupa ekonomilerinde açılmaya ilişkin iyimserlikten destek bulan petrol fiyatları yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı 69.83 dolar ile 70 dolara yakınlaşırken, Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da 66.60 doları gördü.
Doların zayıflamasından ve artan enflasyon baskısından destek bulan altının ons fiyatı da 1,873.79 dolar ile Ocak sonundan bu yana en yüksek düzeyi gördükten, gümüş de 1.20 artışla 28.75 dolara kadar yükseldikten sonra bu düzeylerde tutundular.
Analistlere göre, özellikle küresel enflasyon beklentileri ile hisse senedi borsaları ve kripto para piyasalarındaki genel satış dalgası da emtia piyasalarını yukarı yönlü etkiledi.