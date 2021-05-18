Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 18.05.2021 16:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.05.2021 16:57
    ABONE OL

    18 Mayıs anlık : 22 ayar bilezik, ata, yarım, tam, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

    18 Mayıs anlık yatırım aracıyla altın alanlar ve birikim yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu doğrultuda da altın fiyatlarında yaşanan ani değişimler gündemdeki yerini koruyor. Dün, 503,7 lira ile 10 Kasım 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gören ve daha sonra kazançlarını geri veren altının gram fiyatı, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel tekrar yükselişe geçti. Peki, 22 ayar bilezik, ata, yarım, tam, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte fiyatlarda son gelişmeler...

    Altın fiyatları ne kadar oldu?

    Değerli bir yatırım aracı olarak ifade edilen altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Son dönemde yükseliş eğiliminde olan 22 ayar bilezik, ata, yarım, tam, gram, çeyrek altın fiyatları merakla araştırılıyor. Dün kapanışta çeyrek altın 805,00 lira, Cumhuriyet altını 3.296,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise çarşamba günkü kapanışa göre yüzde 0,93 yükselişle 497,20 liradan işlem görmüştü. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,93 artışla 497,20 liradan tamamlamıştı. İşte 22 ayar bilezik, ata, yarım, tam, gram, çeyrek altın fiyatları

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    ALTIN VE PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

    ABD ve Avrupa ekonomilerinde açılmaya ilişkin iyimserlikten destek bulan petrol fiyatları yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı 69.83 dolar ile 70 dolara yakınlaşırken, Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da 66.60 doları gördü.

    Doların zayıflamasından ve artan enflasyon baskısından destek bulan altının ons fiyatı da 1,873.79 dolar ile Ocak sonundan bu yana en yüksek düzeyi gördükten, gümüş de 1.20 artışla 28.75 dolara kadar yükseldikten sonra bu düzeylerde tutundular.

    Analistlere göre, özellikle küresel enflasyon beklentileri ile hisse senedi borsaları ve kripto para piyasalarındaki genel satış dalgası da emtia piyasalarını yukarı yönlü etkiledi.

        Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;

        - Brent petrol yüzde 0.14 artışla 69.70 dolar,

        - Batı Teksas yüzde 0.23 artışla 66.50 dolar,

        - altın yüzde 0.21 artışla 1,870.80 dolar,

        - gümüş yüzde 1.15 artışla 28.50 dolar,

        - bakır yüzde 1.30 artışla10,367.00 dolar,

        - platin yüzde 0.01 artışla 1,242.41 dolar,

        - paladyum yüzde 0.33 artışla 2,913.89 dolar düzeyindeydi.

        İç piyasada, gram altın 501 liraya, çeyrek altın 824 liraya, Cumhuriyet altını da 3,281 liraya yükseldi.

        Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "Ons altın, Asya'da bazı bölgelerde artan vaka sayıları ve küresel anlamda ekonomilerin sekteye uğrayacağına dair endişelerin etkisiyle, yükselişini sürdürüyor" denildi ve eklendi:

        "Dolar endeksi bu sabah hafif satıcılı, ABD 10 yıllık tahvil faizinde de dün sınırlı bir yükseliş vardı. Ancak endişeler şimdilik altını destekliyor. Dün Fed üyelerinden konuşmalar vardı. Fed üyesi Bostic, mevcut politikayı değiştirecek bir nedenin bulunmadığını ifade etti. Bugün için Fed üyelerinin konuşmaları ve ABD ikincil düzey veriler takip edilecek. Ayrıca, ABD 10 yıllık tahvil faizi yukarı yönlü hareketine devam ederse bu durum sınırlı da olsa ons altının yükseliş ivmesini törpüleyebilir."

        Bültende petrol fiyatlarına ilişkin de şu değerlendirme yapıldı:

        "Petrol fiyatlarında alıcılı seyir korunuyor. Asya'da bazı bölgelerde artan vaka sayılarına rağmen ABD, Avrupa'da toparlanma yolunda sinyallerin geliyor olması ve aşılamanın hızı, petrolde olumlu yorumlanıyor. Dolayısıyla Asya'da görünüm petrol için şimdilik bir endişe oluşturmadığı için petrol fiyatlarında bu sabahta yükselişin sürdüğünü gözlemliyoruz. Yine de dikkatli olmak gerek, piyasada risk iştahı çok güçlü değil. Özellikle Asya'daki gelişmelerin, endişe verici bir tablo çizmesi durumunda petrol fiyatları bu açıdan negatif etkilenebilir ve kazançlarını geri verebilir. Bu nedenle, dünya genelinde vaka sayıları izlenmeli. Bugün için takvim sakin.

            Analistler, tahvil piyasasındaki oynaklık ve emtia fiyatlarındaki yüksek seyrin yakından takip edildiğini belirterek, bugün Avro Bölgesi'nde büyüme ve dış ticaret verilerinin izleneceğini aktardı
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Minimum enerji maksimum tasarruf
            Haberler Ekonomi 18 Mayıs anlık altın fiyatları: 22 ayar bilezik, ata, yarım, tam, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?