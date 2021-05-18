Döviz kurlarındaki son gelişmeleri öğrenmek isteyenler akşam saatleriyle birlikte dolar ve euro alış satış fiyatlarını araştırıyor. Dün sabahın ilk saatlerinde dolar/TL, haftaya değer kaybıyla başladı. Dün İstanbul serbest piyasada dolar 8,3830 liradan, avro 10,1710 liradan haftaya başladı. Peki, 18 Mayıs dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, sterlin ve euro kaç lira? İşte piyasalarda son durum

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?