Döviz kurlarındaki son gelişmeleri öğrenmek isteyenler akşam saatleriyle birlikte dolar ve euro alış satış fiyatlarını araştırıyor. Dün sabahın ilk saatlerinde dolar/TL, haftaya değer kaybıyla başladı. Dün İstanbul serbest piyasada dolar 8,3830 liradan, avro 10,1710 liradan haftaya başladı. Peki, 18 Mayıs dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, sterlin ve euro kaç lira? İşte piyasalarda son durum
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
EMTİA PİYASASI GEÇEN HAFTA NEGATİF SEYRETTİ
Emtia piyasasında geçen hafta da rekorlar kırılmasına karşın ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksindeki yükselişler nedeniyle negatif bir seyir izlendi.
ABD'de TÜFE'nin nisanda yıllık yüzde 4,2 artışla Eylül 2008'den bu yana en güçlü yükselişini kaydetmesiyle birlikte önceki hafta olduğu gibi geçen hafta da emtia piyasasında tarihi zirveler görüldü.
Emtia piyasasında, geçen hafta rekorlara karşın ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksindeki yükseliş nedeniyle ise negatif bir seyir izlendi. ABD'de yağışların artacağı beklentisiyle arz endişeleri artarken, arka arkaya yaşanan sert yükselişten sonra kar satışları özellikle tarım emtia fiyatlarında düşüşe neden oldu.
Küresel bazda enflasyon endişelerinin ortaya çıkmasında önemli rol oynayan bakırın libre fiyatı, hafta içinde 4,87 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından bu seviyeden gelen kar satışlarıyla kazançlarını koruyamadı ve 5 haftalık yükseliş serisini sonlandırarak haftalık bazda yüzde 0,9 değer kaybetti.
Şeker, 0,1825 ile 4 yılın zirvesini görmesine karşın haftayı yüzde 3 kayıpla tamamladı. Soya fasulyesi ise 16,6750 dolarla yaklaşık 9 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasına karşın haftalık bazda yatay bir seyir izledi.