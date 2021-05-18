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    • Ekonomi
    • 18.05.2021 08:56
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    • 18.05.2021 08:58
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    CANLI döviz kurları son durum: 18 Mayıs ve oldu? Dolar, sterlin ve kaç lira?

    Piyasalarda haftanın ikinci işlem gününde , ve sterlin döviz kurlarındaki alış satış fiyatları merak konusu oluyor. Dolar/TL dün haftaya düşüşle başladı. Uluslararası piyasalarda cuma günü, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 8,4600'dan tamamlamıştı. Peki, 18 Mayıs dolar ve oldu? Dolar, sterlin ve euro kaç lira? İşte canlı döviz kurları son durum

    Dolar ve euro ne kadar oldu?

    Döviz kurlarındaki son gelişmeleri öğrenmek isteyenler akşam saatleriyle birlikte dolar ve euro alış satış fiyatlarını araştırıyor. Dün sabahın ilk saatlerinde dolar/TL, haftaya değer kaybıyla başladı. Dün İstanbul serbest piyasada dolar 8,3830 liradan, avro 10,1710 liradan haftaya başladı. Peki, 18 Mayıs dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, sterlin ve euro kaç lira? İşte piyasalarda son durum

    DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

    EMTİA PİYASASI GEÇEN HAFTA NEGATİF SEYRETTİ

    Emtia piyasasında geçen hafta da rekorlar kırılmasına karşın ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksindeki yükselişler nedeniyle negatif bir seyir izlendi.

    ABD'de TÜFE'nin nisanda yıllık yüzde 4,2 artışla Eylül 2008'den bu yana en güçlü yükselişini kaydetmesiyle birlikte önceki hafta olduğu gibi geçen hafta da emtia piyasasında tarihi zirveler görüldü.

    Emtia piyasasında, geçen hafta rekorlara karşın ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksindeki yükseliş nedeniyle ise negatif bir seyir izlendi. ABD'de yağışların artacağı beklentisiyle arz endişeleri artarken, arka arkaya yaşanan sert yükselişten sonra kar satışları özellikle tarım emtia fiyatlarında düşüşe neden oldu.

    Küresel bazda enflasyon endişelerinin ortaya çıkmasında önemli rol oynayan bakırın libre fiyatı, hafta içinde 4,87 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından bu seviyeden gelen kar satışlarıyla kazançlarını koruyamadı ve 5 haftalık yükseliş serisini sonlandırarak haftalık bazda yüzde 0,9 değer kaybetti.

    Şeker, 0,1825 ile 4 yılın zirvesini görmesine karşın haftayı yüzde 3 kayıpla tamamladı. Soya fasulyesi ise 16,6750 dolarla yaklaşık 9 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasına karşın haftalık bazda yatay bir seyir izledi.

        PETROL FİYATLARI GERİLEDİ, ALTIN YÜKSELDİ

        ABD boru hattında siber saldırı nedeniyle duran akışın yeniden başlamasının arz kaygılarını yatıştırması, buna karşılık Asya ülkelerinde yeni Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle yakıt talebinin düşeceği endişeleriyle petrol fiyatları hafif geriledi.

        Başta Hindistan olmak üzere bazı Asya ülkelerinde Covid-19 vakalarındaki artışın yarattığı endişelerin güvenli liman talebini canlandırmasıyla altın fiyatları yükseldi.

        Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) geçen hafta açıklanan raporunda, 2021 yılında küresel petrol talebinin, yüzde 6.6'ya karşılık gelen, günlük 5.95 milyon varil artacağı öngörüldü.

        Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;

        - Brent petrol yüzde 0.42 düşüşle 68.54 dolar,

        - Batı Teksas yüzde 0.50 düşüşle 65.18 dolar,

        - altın yüzde 0.59 artışla 1,854.18 dolar,

        - gümüş yüzde 1.01 artışla 27.70 dolar,

        - bakır yüzde 0.52 düşüşle 10,233.50 dolar,

        - platin yüzde 0.49 artışla 1,235.43 dolar,

        - paladyum yüzde 0.05 artışla 2,898.63 dolar düzeyindeydi.

        Gedik Yatırım'ın analizinde, ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1.70 düzeyinin altına doğru gevşemeye başlaması ve piyasalarda risk iştahının zayıf olmasına bağlı olarak yeni haftanın ilk işlem gününde, ons altının alıcılı seyrini desteklediği vurgulandığı ve eklendi:

        "Geçen hafta, ABD'den gelen verilerin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, tahvil faizinin yukarı yönlü tepkileri, altının yükselişini sınırlamıştı ve temkinli seyrediyordu. Ancak, geçen haftanın etkisinin dağılmaya başlamasıyla, altında yukarı yönlü tepkiler görülüyor. Bugün için Fed üyelerinin konuşmaları bulunuyor. Son dönemde ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinden gelen açıklamalar, piyasaların seyrini etkileyebiliyor. Bu nedenle bugünkü konuşmalarda önemli olabilir."

            Analizde, Brent petrolün, 68-69 dolar bölgesinde tutunmaya devam ettiğine de işaret edilerek, şöyle devam edildi:

            "Hindistan'da artan vaka sayıları piyasaları tedirgin etse bile petrol fiyatları üzerinde sınırlı baskı oluşturuyor.

            "ABD, Avrupa ve Çin'in toparlanma yolunda ilerliyor olması, seyahat konusunda yasakların bulunmaması, petrol fiyatlarını destekliyor ve bu seviyelerde tutunmasını sağlıyor.

            "Tayvan'da Hindistan gibi vaka sayılarında artış görüldüğü için piyasalar o tarafı da yakından izliyor.

            "Ancak diğer ülkelerin kademeli bir şekilde normalleşme yolunda ilerliyor olması ve aşılanmanın hızlanması, bu tedirginliğin önüne geçebiliyor.

            "Bugün için petrol açısından açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Piyasadaki haberler takip edilebilir."
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            Haberler Ekonomi CANLI döviz kurları son durum: 18 Mayıs dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, sterlin ve euro kaç lira?