18 Mayıs altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı kaç lira? İşte Kapalıçarşı son durum!

18 Mayıs altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları kaç lira? Altın fiyatlarının ne kadar olduğu sorgulanan konulardan birisi. Kapalıçarşı altın fiyatları yatırımcılar tarafından sık sık sorgulanıyor. Gram altın, dolar/TL kurunun geçen haftayı yüzde 2 civarında yükselişle kapatması ve küresel altın fiyatlarındaki genel yükselişle birlikte 500 TL'nin üzerine çıkarak 6 ayın zirvesine oturdu.