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    • Ekonomi
    • 18.05.2021 08:33
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    • 18.05.2021 08:33
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    18 Mayıs ne kadar oldu? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik kaç lira? İşte Kapalıçarşı son durum!

    ne kadar oldu? 18 Mayıs merak ediliyor. Altın almak veya satmak isteyen vatandaşlar gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı hakkında sorgulama yapıyor. Altın fiyatları, ABD Hazine tahvil faizlerindeki düşüş ve perakende satışlarındaki duraksamayla 10 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesine çıkmıştı.

    takvim.com.tr
    18 Mayıs altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı kaç lira? İşte Kapalıçarşı son durum!

    18 Mayıs altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları kaç lira? Altın fiyatlarının ne kadar olduğu sorgulanan konulardan birisi. Kapalıçarşı altın fiyatları yatırımcılar tarafından sık sık sorgulanıyor. Gram altın, dolar/TL kurunun geçen haftayı yüzde 2 civarında yükselişle kapatması ve küresel altın fiyatlarındaki genel yükselişle birlikte 500 TL'nin üzerine çıkarak 6 ayın zirvesine oturdu.

    18 MAYIS ALTIN FİYATLARI!

    GRAM ALTIN

    Önceki kapanışını 498,95 TL'den yapmış olan gram altın, bugün 499,60 TL alış ve 499,69 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

    CUMHURİYET ALTINI

    Önceki kapanışımı 3.268,00 TL'den yapmış olan cumhuriyet altını 3.168,00 TL alış ve 3.273,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

    YARIM ALTIN

    Önceki kapanışını 1.640,00 TL'den yapan yarım altın, 18 Mayıs sabahında 1.584,00 TL alış ve 1.643,00 TL satış fiyatına sahip.

    ÇEYREK ALTIN

    Önceki kapanışını 820,00 TL'den yapan çeyrek altın ise bugün 797,00 TL alış ve 821,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

        SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI

        Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 497,20 lira oldu.

        İstanbul Kapalıçarşı'da 497 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 497,20 liradan, 3 bin 275 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 296 liradan, 453,40 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 457,40 liradan, 3 bin 200 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 220 liradan, bin 600 liradan alınan Yarım Ziynet bin 610 liradan ve 800 liradan alınan Çeyrek Ziynet 805 liradan satıldı.

        SON 3 AYIN ZİRVESİNDE

        Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı 3 ayın zirvesine çıktı. ABD Hazine kağıdı getirilerinin gerilemesi, bazı Asya ülkelerinde COVID-19 vakalarının artması, kriptoparalardaki sert geri çekilme, güvenli liman olarak görülen altına talebi artırdı.

        Spot altın fiyatı bu sabah 1853,09 dolar seviyesine kadar yükseldi. Şu sıralarda da Cuma gününe göre yüzde 0,50 artışla 1852,40 dolar seviyesinde.

        Analistler, piyasalar8da gözlerin Çarşamba günü açıklanacak FOMC toplantı tutanaklarındra çevrildiği ortamda spot altın fiyatının yukarı hareketi 1.876 dolar direncin8e kadar devam ettirebileceğini vurguluyorlar.

        1847 dolar seviyesinin üzerinde kalındıkça yükseliş potansiyelinin korunacağını öngören analistler, buranın kırılması halinde ise 1830 dolar seviyesine kadar geri çekilme olabileceğini ifade ediyorlar.
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        Haberler Ekonomi 18 Mayıs altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı kaç lira? İşte Kapalıçarşı son durum!