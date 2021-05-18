18 Mayıs altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı kaç lira? İşte Kapalıçarşı son durum!

18 Mayıs altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları kaç lira? Altın fiyatlarının ne kadar olduğu sorgulanan konulardan birisi. Kapalıçarşı altın fiyatları yatırımcılar tarafından sık sık sorgulanıyor. Gram altın, dolar/TL kurunun geçen haftayı yüzde 2 civarında yükselişle kapatması ve küresel altın fiyatlarındaki genel yükselişle birlikte 500 TL'nin üzerine çıkarak 6 ayın zirvesine oturdu.
18 MAYIS ALTIN FİYATLARI!
GRAM ALTIN
Önceki kapanışını 498,95 TL'den yapmış olan gram altın, bugün 499,60 TL alış ve 499,69 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
CUMHURİYET ALTINI
Önceki kapanışımı 3.268,00 TL'den yapmış olan cumhuriyet altını 3.168,00 TL alış ve 3.273,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
YARIM ALTIN
Önceki kapanışını 1.640,00 TL'den yapan yarım altın, 18 Mayıs sabahında 1.584,00 TL alış ve 1.643,00 TL satış fiyatına sahip.
ÇEYREK ALTIN
Önceki kapanışını 820,00 TL'den yapan çeyrek altın ise bugün 797,00 TL alış ve 821,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.