2021 nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır? Esnafa nefes kredisi müjdesi! Gözler faize çevrildi...

Esnafa nefes kredisi ile müjde verildi. 2021 nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Nefes kredisi ile milyonlarca esnafın yüzü gülecek. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamayla esnaflara hibe desteği duyururken, uygun faiz ve geri ödeme oranlarıyla nefes kredisi verileceğinin de altını çizdi. Peki 2021 nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır?
NEFES KREDİSİ NEDİR?
Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Nefes kredisi kobilere düşük faizli kedi imkanı sunuyor. Nefes Kredisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu ve DenizBank arasında yapılan bir anlaşma ile verilen bir kredidir.
Öte yandan bu krediyi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı oda ve borsalara üye olan KOBİ'lere verilmektedir.
NEFES KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan verdiği müjdeyle Ticari ve KOBİ'lerin yüzünü güldürdü. Yeniden Nefes Kredisi verileceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, net bir tarih vermedi. İlerleyen süreçte açıklanan tarihe haberimizde yer verilecektir.
NEFES KREDİSİ ŞARTLARI NELERDİR?
Geçtiğimiz yıl alınan nefes kredisi başvuru süreci şu şekilde işlemişti;
2020 yılının ilk aylarında TOBB öncülüğünde verilen nefes kredisi için TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu "Bu projede TOBB ve 365 oda ve borsa olarak, üyelerimize kısa sürede 6 milyar liranın üzerinde kredi sağlayacağız. TOBB Nefes Kredisi'nin faizi yıllık yüzde 7,5 olacak. Bir üyemiz azami 100 bin lira kredi kullanabilecek. 2020 yılında ne anapara ne faiz ödemesi olacak. Cirosu 25 milyon liranın altında olan küçük işletmelerimiz bugünden itibaren üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle Denizbank şubelerine başvurabilecek." demişti.