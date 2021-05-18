2021 nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır? Esnafa nefes kredisi müjdesi! Gözler faize çevrildi...

NEFES KREDİSİ NEDİR?

Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Nefes kredisi kobilere düşük faizli kedi imkanı sunuyor. Nefes Kredisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu ve DenizBank arasında yapılan bir anlaşma ile verilen bir kredidir.

Öte yandan bu krediyi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı oda ve borsalara üye olan KOBİ'lere verilmektedir.

NEFES KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan verdiği müjdeyle Ticari ve KOBİ'lerin yüzünü güldürdü. Yeniden Nefes Kredisi verileceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, net bir tarih vermedi. İlerleyen süreçte açıklanan tarihe haberimizde yer verilecektir.