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    • Ekonomi
    • 18.05.2021 07:44
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    • 18.05.2021 07:44
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    başvurusu nasıl yapılır? müjdesi! Gözler faize çevrildi...

    Esnaflar nefes kredisi ile rahat bir nefes alacak. Pandemi döneminde zorlanan esnaflara müjdeli haber geldi. Kabine toplantısı sonrası ulusa seslenen Başkan Erdoğan, esnaflara nefes kredisi ile kolaylık sağlanacağını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Nefes kredisi kobilere düşük faizli kedi imkanı sunuyor. Peki nasıl yapılır?

    takvim.com.tr
    2021 nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır? Esnafa nefes kredisi müjdesi! Gözler faize çevrildi...

    Esnafa nefes kredisi ile müjde verildi. 2021 nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Nefes kredisi ile milyonlarca esnafın yüzü gülecek. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamayla esnaflara hibe desteği duyururken, uygun faiz ve geri ödeme oranlarıyla nefes kredisi verileceğinin de altını çizdi. Peki 2021 nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır?

    NEFES KREDİSİ NEDİR?

    Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Nefes kredisi kobilere düşük faizli kedi imkanı sunuyor. Nefes Kredisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu ve DenizBank arasında yapılan bir anlaşma ile verilen bir kredidir.

    Öte yandan bu krediyi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı oda ve borsalara üye olan KOBİ'lere verilmektedir.

    NEFES KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan verdiği müjdeyle Ticari ve KOBİ'lerin yüzünü güldürdü. Yeniden Nefes Kredisi verileceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, net bir tarih vermedi. İlerleyen süreçte açıklanan tarihe haberimizde yer verilecektir.

    NEFES KREDİSİ ŞARTLARI NELERDİR?

    Geçtiğimiz yıl alınan nefes kredisi başvuru süreci şu şekilde işlemişti;

    2020 yılının ilk aylarında TOBB öncülüğünde verilen nefes kredisi için TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu "Bu projede TOBB ve 365 oda ve borsa olarak, üyelerimize kısa sürede 6 milyar liranın üzerinde kredi sağlayacağız. TOBB Nefes Kredisi'nin faizi yıllık yüzde 7,5 olacak. Bir üyemiz azami 100 bin lira kredi kullanabilecek. 2020 yılında ne anapara ne faiz ödemesi olacak. Cirosu 25 milyon liranın altında olan küçük işletmelerimiz bugünden itibaren üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle Denizbank şubelerine başvurabilecek." demişti.

        Hisarcıklıoğlu, daha önce 6 kez "Nefes Kredisi" projeleriyle KOBİ'lere "nefes" olduklarını anımsatarak, "Şimdi yine üyelerimize nefes olmak için yola çıkıyoruz. Bu projede TOBB ve 365 oda ve borsa olarak, elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyuyoruz. Tüm kaynaklarımızı üyelerimizin emrine veriyoruz. Bu projeyle bankalar ve TOBB, üyelerimize kısa sürede 6 milyar liranın üzerinde kredi imkanı sağlayacak." ifadelerini kullanmıştı.

        Yaklaşık 2 hafta sonra şubelerdeki aşırı yığılma bittikten sonra, kamu bankalarının da projeye katılacağını belirten Hisarcıklıoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

        "Onlarla birlikte Nefes Kredisi Projemiz daha da güçlenecek. Faiz oranımız yüzde 7,50 olacak. Bir üyemiz azami 100 bin lira kredi kullanabilecek. Bu tutar illere göre 50 bin lira ile 100 bin lira arasında değişebilecek. Bizim için önemli olan kısmı şu, 2020 yılında anapara ve faiz ödemesi olmayacak. Krediyi alan üyemiz 2020 yılı için bankanın yolunu unutacak, krediyi 2021 yılında 12 eşit taksitte geri ödeyecek. Kredinin yüzde 80'i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak."
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        Haberler Ekonomi 2021 nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır? Esnafa nefes kredisi müjdesi! Gözler faize çevrildi...