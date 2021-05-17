Gündemde milyonlarca vatandaş merakla ve heyecanla 17 Mayıs Kabine Toplantısı kararlarının neler olduğunu yoğun bir şekilde araştırıyor. Cumhurbaşkanlığı liderliğinde bugün toplanan 17 Mayıs Kabine Toplantısı'nda alınan yeni kararlar neler? 17 Mayıs- 1 Haziran tarihleri arasında uygulanacak olan 'kademeli normalleşme' genelgesinin yayınlanmasının ardından gözler Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına çevrildi. Toplantıda kademeli normalleşme ve esnafa destek konuları masaya yatırıldı. Ayrıca 1 Haziran'dan sonraki normalleşme takvimi de ele alınan konular arasındaydı. Peki, Yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu? Kırmızı mercimek, buğday, bakliyat alım fiyatı kaç TL oldu? İşte detaylar!
ÇAY ALIM FİYATI 4 TL OLDU
Geçen yıl yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,27 lira destekleme ile birlikte 3,4 lira olarak belirlenmişti. Bu yıl için yaş çay alım fiyatı 3,87 liraya destekleme ile birlikte 4 liraya yükselmiştir.
KIRMIZI MERCİMEK, BUĞDAY, BAKLİYAT ALIM FİYATI KAÇ TL OLDU?
"Ton başına sert ekmeklik buğday alım fiyatını 2 bin 250 liraya, arpa alım fiyatını 1750 liraya yükseltiyoruz."
"Bakliyat alım fiyatlarımız ton başına kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 lira, nohutta ise 4 bin 50 lira olarak belirlenmiştir."
ESNAFA DESTEK MÜJDESİ
Esnaflarımıza 2 grupta destek vereceğiz. Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara vermek mecburiyetinde kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz. Birinci grupta kahvehane, cafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri düğün salonları öğrenci yurtları, kantinler kırtasiyeler internet kafeler, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır.