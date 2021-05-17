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    • Ekonomi
    • 17.05.2021 19:57
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    • 17.05.2021 20:10
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    alım fiyatı ne kadar oldu 2021? , ,

    Milyonlarca kişi merakla ve heyacanla kararlarının neler olduğunu araştırmaya başladı. liderliğinde bugün toplanan Kabine toplantısı sona erdi. 17 Mayıs- tarihleri arasında geçerli olacak 'kademeli normalleşme' genelgesinin yayınlanmasının ardından gözler Başkan Erdoğan'ın 1 Haziran sonrasında atılacak olan normalleşme adımları hakkında yapacağı açıklamalara çevrildi. Bugün yapılan toplantıda vaka sayılarında son durum, aşı çalışmaları ve normalleşme takvimi ele alındı. Öte yandan, toplantı sonrası esnafa yönelik destek paketinin açıklanacağı duyurulmuştu. Peki, alım fiyatı ne kadar oldu? , , İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu 2021?

    Gündemde milyonlarca vatandaş merakla ve heyecanla 17 Mayıs Kabine Toplantısı kararlarının neler olduğunu yoğun bir şekilde araştırıyor. Cumhurbaşkanlığı liderliğinde bugün toplanan 17 Mayıs Kabine Toplantısı'nda alınan yeni kararlar neler? 17 Mayıs- 1 Haziran tarihleri arasında uygulanacak olan 'kademeli normalleşme' genelgesinin yayınlanmasının ardından gözler Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına çevrildi. Toplantıda kademeli normalleşme ve esnafa destek konuları masaya yatırıldı. Ayrıca 1 Haziran'dan sonraki normalleşme takvimi de ele alınan konular arasındaydı. Peki, Yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu? Kırmızı mercimek, buğday, bakliyat alım fiyatı kaç TL oldu? İşte detaylar!

    ÇAY ALIM FİYATI 4 TL OLDU

    Geçen yıl yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,27 lira destekleme ile birlikte 3,4 lira olarak belirlenmişti. Bu yıl için yaş çay alım fiyatı 3,87 liraya destekleme ile birlikte 4 liraya yükselmiştir.

    KIRMIZI MERCİMEK, BUĞDAY, BAKLİYAT ALIM FİYATI KAÇ TL OLDU?

    "Ton başına sert ekmeklik buğday alım fiyatını 2 bin 250 liraya, arpa alım fiyatını 1750 liraya yükseltiyoruz."
    "Bakliyat alım fiyatlarımız ton başına kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 lira, nohutta ise 4 bin 50 lira olarak belirlenmiştir."

    ESNAFA DESTEK MÜJDESİ

    Esnaflarımıza 2 grupta destek vereceğiz. Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara vermek mecburiyetinde kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz. Birinci grupta kahvehane, cafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri düğün salonları öğrenci yurtları, kantinler kırtasiyeler internet kafeler, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır.

        Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız. Destek vereceğimiz ikinci grupta ise bakım onarım tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar çilingirler, bakırcılar kalaycılar, ayakkabıcılar konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, züccaciyeciler, kurs işletmecileri yer almaktadır.
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        Haberler Ekonomi Yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu 2021? Kırmızı mercimek, buğday, bakliyat alım fiyatı kaç TL oldu?