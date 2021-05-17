Gündemde milyonlarca vatandaş merakla ve heyecanla 17 Mayıs Kabine Toplantısı kararlarının neler olduğunu yoğun bir şekilde araştırıyor. Cumhurbaşkanlığı liderliğinde bugün toplanan 17 Mayıs Kabine Toplantısı'nda alınan yeni kararlar neler? 17 Mayıs- 1 Haziran tarihleri arasında uygulanacak olan 'kademeli normalleşme' genelgesinin yayınlanmasının ardından gözler Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına çevrildi. Toplantıda kademeli normalleşme ve esnafa destek konuları masaya yatırıldı. Ayrıca 1 Haziran'dan sonraki normalleşme takvimi de ele alınan konular arasındaydı. Peki, Yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu? Kırmızı mercimek, buğday, bakliyat alım fiyatı kaç TL oldu? İşte detaylar!