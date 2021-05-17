Hangi esnaflara hibe destek verilecek? Esnaflara ne kadar hibe verilecek? Hangi sektörlere...

Milyonlarca kişi merakla ve heyacanla 17 Mayıs Kabine toplantısı kararlarının neler olduğunu araştırmaya başladı. Başkan Erdoğan liderliğinde bugün toplanan Kabine toplantısı sona erdi. 17 Mayıs- 1 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak 'kademeli normalleşme' genelgesinin yayınlanmasının ardından gözler Başkan Erdoğan'ın 1 Haziran sonrasında atılacak olan normalleşme adımları hakkında yapacağı açıklamalara çevrildi. Bugün yapılan toplantıda vaka sayılarında son durum, aşı çalışmaları ve normalleşme takvimi ele alındı. Öte yandan, toplantı sonrası esnafa yönelik destek paketinin açıklanacağı duyurulmuştu. Peki, hangi esnaflara hibe destek verilecek? Esnaflara ne kadar hibe verilecek? İşte merak edilenler...

ESNAFLARA NE KADAR HİBE VERİLECEK?

Esnaflara bir seferliğe mahsus 3 ile 5 bin lira hibe verilecek.

İşte destek verilecek esnafların sektörleri;