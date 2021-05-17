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    • Ekonomi
    • 17.05.2021 19:46
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    • 17.05.2021 20:06
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    ? ? Hangi sektörlere...

    Gündemde milyonlarca vatandaş merakla ve heyecanla 17 Mayıs Kabine Toplantısı kararlarının neler olduğunu yoğun bir şekilde araştırıyor. Cumhurbaşkanlığı liderliğinde bugün toplanan 17 Mayıs Kabine Toplantısı’nda alınan yeni kararlar neler? 17 Mayıs- 1 Haziran tarihleri arasında uygulanacak olan 'kademeli normalleşme' genelgesinin yayınlanmasının ardından gözler Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına çevrildi. Toplantıda kademeli normalleşme ve esnafa destek konuları masaya yatırıldı. Ayrıca 1 Haziran'dan sonraki normalleşme takvimi de ele alınan konular arasındaydı. Peki, ? ? İşte detaylar...

    Hangi esnaflara hibe destek verilecek? Esnaflara ne kadar hibe verilecek? Hangi sektörlere...

    Milyonlarca kişi merakla ve heyacanla 17 Mayıs Kabine toplantısı kararlarının neler olduğunu araştırmaya başladı. Başkan Erdoğan liderliğinde bugün toplanan Kabine toplantısı sona erdi. 17 Mayıs- 1 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak 'kademeli normalleşme' genelgesinin yayınlanmasının ardından gözler Başkan Erdoğan'ın 1 Haziran sonrasında atılacak olan normalleşme adımları hakkında yapacağı açıklamalara çevrildi. Bugün yapılan toplantıda vaka sayılarında son durum, aşı çalışmaları ve normalleşme takvimi ele alındı. Öte yandan, toplantı sonrası esnafa yönelik destek paketinin açıklanacağı duyurulmuştu. Peki, hangi esnaflara hibe destek verilecek? Esnaflara ne kadar hibe verilecek? İşte merak edilenler...

    ESNAFLARA NE KADAR HİBE VERİLECEK?

    Esnaflara bir seferliğe mahsus 3 ile 5 bin lira hibe verilecek.

    İşte destek verilecek esnafların sektörleri;

    HANGİ ESNAFLARA HİBE DESTEK VERİLECEK?

    Esnaflarımıza 2 grupta destek vereceğiz. Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara vermek mecburiyetinde kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz.

    Birinci grupta kahvehane, cafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri düğün salonları öğrenci yurtları, kantinler kırtasiyeler internet kafeler, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız.

        Destek vereceğimiz ikinci grupta ise bakım onarım tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar çilingirler, bakırcılar kalaycılar, ayakkabıcılar konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, züccaciyeciler, kurs işletmecileri yer almaktadır.

        "SALGINI YENİDEN BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALDIK"

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ramazan ayı boyunca uyguladığımız kısmi ve tam kapanma tedbirleri sayesinde salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık." dedi.

        Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

        "Kademeli normalleşme takviminin ikinci etabını görüştük, önümüzdeki günlerde gelişmelere göre bu konudaki uygulama esaslarını paylaşacağız."

        Kovid-19'la mücadele konusunda Erdoğan, "Bundan sonra eskisi kadar kapsamlı ve kısıtlayıcı tedbirlere ihtiyaç olmayacağını ümit ediyoruz." diye konuştu.

        "AŞI FAALİYETLERİNE HIZ VERİYORUZ"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aşı faaliyetlerine hız veriyoruz. Öğretmenler başta olmak üzere, riskli grupların tamamının bir an önce aşılanmasını sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Erdoğan, "(Kovid-19'la mücadele) Sorumluluk üstlenmeyip, elini taşın altına koymayıp klavye ve ekran silahşorlüğüyle gezenlerin asıl niyetlerinin ve hesaplarının farkındayız." dedi.

            "YAPTIĞIMIZ HARCAMALAR ŞİMDİDEN 79 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI"

            Salgın sürecindeki destekler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece merkezi yönetim bütçesinden yaptığımız harcamalar şimdiden 79 milyar liraya ulaştı. Bu rakam yıl sonunda 104 milyar lirayı bulacak." diye konuştu.
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            Haberler Ekonomi Hangi esnaflara hibe destek verilecek? Esnaflara ne kadar hibe verilecek? Hangi sektörlere...