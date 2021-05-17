Gündemde milyonlarca vatandaş merakla ve heyecanla 17 Mayıs Kabine Toplantısı kararlarının neler olduğunu yoğun bir şekilde araştırıyor. 17 Mayıs- 1 Haziran tarihleri arasında uygulanacak olan 'kademeli normalleşme' genelgesinin yayınlanmasının ardından gözler Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına çevrildi. Toplantıda kademeli normalleşme ve esnafa destek konuları masaya yatırıldı. Ayrıca 1 Haziran'dan sonraki normalleşme takvimi de ele alınan konular arasındaydı. Peki, esnafa hibe desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Esnaf hibe desteği hangi sektörlere veriliyor? İşte detaylar...
ESNAFLARA NE KADAR HİBE VERİLECEK?
Esnaflara bir seferliğe mahsus 3 ile 5 bin lira hibe verilecek.
İşte destek verilecek esnafların sektörleri;
HANGİ ESNAFLARA HİBE DESTEK VERİLECEK?
Esnaflarımıza 2 grupta destek vereceğiz. Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara vermek mecburiyetinde kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz.
Birinci grupta kahvehane, cafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri düğün salonları öğrenci yurtları, kantinler kırtasiyeler internet kafeler, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız.