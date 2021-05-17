Gündemde milyonlarca vatandaş merakla ve heyecanla 17 Mayıs Kabine Toplantısı kararlarının neler olduğunu yoğun bir şekilde araştırıyor. 17 Mayıs- 1 Haziran tarihleri arasında uygulanacak olan 'kademeli normalleşme' genelgesinin yayınlanmasının ardından gözler Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına çevrildi. Toplantıda kademeli normalleşme ve esnafa destek konuları masaya yatırıldı. Ayrıca 1 Haziran'dan sonraki normalleşme takvimi de ele alınan konular arasındaydı. Peki, esnafa hibe desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Esnaf hibe desteği hangi sektörlere veriliyor? İşte detaylar...

ESNAFLARA NE KADAR HİBE VERİLECEK?

Esnaflara bir seferliğe mahsus 3 ile 5 bin lira hibe verilecek.

İşte destek verilecek esnafların sektörleri;