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    • Ekonomi
    • 17.05.2021 13:12
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    • 17.05.2021 13:12
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    : sektöründeki kayıtlı istihdam 4 milyon 597 bine ulaştı

    Son dakika haberine göre , martta sektöründeki kayıtlı istihdamın, geçen yılın aynı ayına göre 392 bin artarak 4 milyon 597 bine ulaştığını bildirdi.

    Bakan açıkladı: 4 milyon 597 bine ulaştı

    Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sanayi sektörünün başarılı performansı istihdama katkı vermeye devam ediyor. Martta sanayi sektöründeki kayıtlı istihdam bir önceki aya göre 56 bin, geçen yılın aynı ayına göre ise 392 bin artarak 4 milyon 597 bine ulaştı. Üreterek büyüyeceğiz" dedi.



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