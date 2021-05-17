Pitbull coin nasıl alınır? Pitbull coin nedir, hangi borsada? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Kripto para piyasayasaları oldukça popülerleşti ve gelişmeler yakından takip ediliyor. Kripto para piyasasına ilgi duyan ve ilk kez alacaklar Pitbull coin hakkında tüm bilgileri merak ederek sıkça araştırır oldu. İşte konuya dair tüm bilgiler…
PİTBULL COİN NEDİR?
Pitbull (PIT) Token, Pitbull grafik tasarımcılar, web geliştiricileri ve yazarlar gibi pek çok farklı sektör çalışanı tarafından el birliği ile geliştirilmiş olan kripto para birimidir. Pitbull ağında kullanılabilen kripto para birimi olan PIT token, sahiplerine değer katar. Pitbull platformunda hisse sahibi olmak amacı ile edinilen PIT Coin piyasaya yeni giriş yapan bir token'dır. Dogecoin ile başlayan SHIB ile devam eden "köpek sezonunun" bir parçasıdır.
PİTBULL COİN NASIL ALINIR?
1. PIT Coin şuanda PancakeSwap, CoinTiger, IndoEx borsalarında işlem giriyor. Bu borsalardan seçilen internet üzerinden erişim gerçekleştirilmelidir.
2. Borsadan hesap açılışı yapılmalı ve ardından gelen KYC işlem adımları eksiksiz tamamlanmalıdır.
3. KYC işlemleri ardından hesaba para yatırılmalıdır. Borsanın "para yatır" sekmesinden bu işlem rahatlıkla gerçekleştirilir.
4. Borsadan PIT Coin paritesinin yer aldığı işlem sayfasına gidilmelidir.
5. Bu bölümde güncel fiyattan veya tanımlanan uygun fiyattan PIT Coin alım meri girilir.
6. Emrin onaylanması ile birlikte sanal cüzdana gelen PIT Coin miktarı bu alanda saklanabilir. Daha güvenli saklama koşulları için donanım cüzdan da tercih edilebilir.