PİTBULL COİN YORUMLARI

Analistler, PIT Token'in gelecekte yatırımcılar tarafından tercih edilen bir kripto para birimi olabileceğine inanıyorlar. Ancak bunun için zaman gerektiğinin de altını çizmekten geri kalmıyorlar. Analistlere göre PIT Token 2021 senesinde kendini tanıtma evresinin içinde yer alabilir. Analistler Dogecoin ile başlayan ve SHIB ile devam eden köpek temalı kripto para çılgınlığını bir parçasının da PIT Token olduğuna dikkat çektiler. Bu temadaki altcoinlerin kısa süre içinde hızlı değer kazanımı yapabildiklerine işaret ettiler. Ancak 2021 senesinin köpek temalı kripto para birimlerinde Dogelon Mars (ELON)'un SHIB ardından en çok ilgi gören kripto para olduğunu ve PIT Token'in ondan bir adım geride kaldığını belirtiyorlar. Bu açıdan PIT Token'in gelecekte değer kazanımını kayda geçirebileceğini, ancak proje kapsamında Elon Musk'ında yer aldığı ELON Token kadar yüksek ivmeli bir başarıya ulaşamayabileceğini düşünüyorlar.