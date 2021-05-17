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    • Ekonomi
    • 17.05.2021 13:59
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    • 17.05.2021 13:59
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    ? , ? Geleceği hakkında yorumlar…

    Son günlerde kripto para piyasası oldukça ilgi görmeye başladı ve ? Sorusunun yanıtı da merakla araştırılır oldu. En çok bilinen Bitcoin olsa da kripto para piyasası gittikçe genişliyor ve farklı isimlerdeki para piyasaları da yakından takip ediliyor. Kısa vadede büyük kazançlar sağlamak isteyen yatırımcılar , ? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki hakkındaki yorumlar nelerdir, analistler neler söylüyor? İşte detaylar…

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    Pitbull coin nasıl alınır?

    Pitbull coin nasıl alınır? Pitbull coin nedir, hangi borsada? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Kripto para piyasayasaları oldukça popülerleşti ve gelişmeler yakından takip ediliyor. Kripto para piyasasına ilgi duyan ve ilk kez alacaklar Pitbull coin hakkında tüm bilgileri merak ederek sıkça araştırır oldu. İşte konuya dair tüm bilgiler…

    PİTBULL COİN NEDİR?

    Pitbull (PIT) Token, Pitbull grafik tasarımcılar, web geliştiricileri ve yazarlar gibi pek çok farklı sektör çalışanı tarafından el birliği ile geliştirilmiş olan kripto para birimidir. Pitbull ağında kullanılabilen kripto para birimi olan PIT token, sahiplerine değer katar. Pitbull platformunda hisse sahibi olmak amacı ile edinilen PIT Coin piyasaya yeni giriş yapan bir token'dır. Dogecoin ile başlayan SHIB ile devam eden "köpek sezonunun" bir parçasıdır.

    PİTBULL COİN NASIL ALINIR?

    1. PIT Coin şuanda PancakeSwap, CoinTiger, IndoEx borsalarında işlem giriyor. Bu borsalardan seçilen internet üzerinden erişim gerçekleştirilmelidir.
    2. Borsadan hesap açılışı yapılmalı ve ardından gelen KYC işlem adımları eksiksiz tamamlanmalıdır.
    3. KYC işlemleri ardından hesaba para yatırılmalıdır. Borsanın "para yatır" sekmesinden bu işlem rahatlıkla gerçekleştirilir.
    4. Borsadan PIT Coin paritesinin yer aldığı işlem sayfasına gidilmelidir.
    5. Bu bölümde güncel fiyattan veya tanımlanan uygun fiyattan PIT Coin alım meri girilir.
    6. Emrin onaylanması ile birlikte sanal cüzdana gelen PIT Coin miktarı bu alanda saklanabilir. Daha güvenli saklama koşulları için donanım cüzdan da tercih edilebilir.

        PİTBULL COİN YORUMLARI

        Analistler, PIT Token'in gelecekte yatırımcılar tarafından tercih edilen bir kripto para birimi olabileceğine inanıyorlar. Ancak bunun için zaman gerektiğinin de altını çizmekten geri kalmıyorlar. Analistlere göre PIT Token 2021 senesinde kendini tanıtma evresinin içinde yer alabilir. Analistler Dogecoin ile başlayan ve SHIB ile devam eden köpek temalı kripto para çılgınlığını bir parçasının da PIT Token olduğuna dikkat çektiler. Bu temadaki altcoinlerin kısa süre içinde hızlı değer kazanımı yapabildiklerine işaret ettiler. Ancak 2021 senesinin köpek temalı kripto para birimlerinde Dogelon Mars (ELON)'un SHIB ardından en çok ilgi gören kripto para olduğunu ve PIT Token'in ondan bir adım geride kaldığını belirtiyorlar. Bu açıdan PIT Token'in gelecekte değer kazanımını kayda geçirebileceğini, ancak proje kapsamında Elon Musk'ında yer aldığı ELON Token kadar yüksek ivmeli bir başarıya ulaşamayabileceğini düşünüyorlar.
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