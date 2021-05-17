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    • Ekonomi
    • 17.05.2021 13:06
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    • 17.05.2021 13:06
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    17 Mayıs'ta bitiyordu! uzatıldı mı? İŞKUR nakdi ücret desteği açıklaması!

    uzatıldı mı? İŞKUR nakdi ücret desteği açıklaması geldi! 17 Mayıs tarihinde biten nakdi ücret desteğinin uzatılıp uzatılmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında başlatılan ödemeden milyonlarca kişi faydalanmıştı. Peki ? İşte çalışanların merak ettiği sorunun yanıtı!

    takvim.com.tr
    17 Mayıs'ta bitiyordu! Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? İŞKUR nakdi ücret desteği açıklaması!

    Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? 17 Mayıs'ta sona erecek nakdi ücret desteği için beklenen açıklama geldi! İŞKUR'dan yapılan açıklamada nakdi ücret desteğinin ne zaman biteceğine ilişkin bilgiler verildi. Pandemi döneminde çalışanların mağdur edilmemesi için milyonlarca çalışan nakdi ücret desteği kapsamına alınmış ve ödemelerden faydalanmıştı.

    NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZATILDI MI?

    iŞKUR üzerinden yapılan açıklamada "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 17 Nisan 2020 tarihinde başlatılan Nakdi Ücret Desteği, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 30 Haziran 2021 tarihine daha uzatıldı." ifadelerine yer verildi.

    NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNİN KESİLECEĞİ DURUMLAR NELERDİR?

    Nakdi ücret desteğinden yararlanılan dönemde, aynı veya başka bir işyerinde işe başlanması ve/veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınmaya başlanması halinde nakdi ücret desteği kesilir.

    Ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde, işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince idari para cezası uygulanır.Fazla ve yersiz ödemeye sebep işverenlerden, ödenen nakdi ücret desteği, ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.

    NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

    Koronavirüsün olumsuz etkilerinden biri de çalışanlara iş hayatına oldu. Çok sayıda çalışan bu süreçte iş kaybı yaşarken, bir kısım ise ücretsiz izne ayrılmak durumda kaldı. Bu nedenle vatandaşları maddi açıdan rahatlatmak için nakdi destek ücreti ödemeleri yapılıyor.

    KİMLER NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ALABİLİR?

    Ücretsiz maaş desteği ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçiler bu uygulamadan faydalanabiliyor.

        Kısa çalışma ödeneğinde 450 gün prim ödeme ve son 60 gün çalışma şartı aranıyor. Ancak bu şartı karşılayamayan önemli bir kesim var. Bakan Selçuk karşılamama oranının yüzde 25 olduğunu açıkladı.

        Nakdi ücret desteğinden 17 nisan 2020 tarihinde işveren tarafından ücretsiz izne çıkarılan ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan kişiler yararlanıyor. Bunun dışında 15 Mart tarihinden sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneği alamayan işçiler de bu destekten faydalanabilecek.
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