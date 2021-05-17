17 Mayıs'ta bitiyordu! Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? İŞKUR nakdi ücret desteği açıklaması!

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Koronavirüsün olumsuz etkilerinden biri de çalışanlara iş hayatına oldu. Çok sayıda çalışan bu süreçte iş kaybı yaşarken, bir kısım ise ücretsiz izne ayrılmak durumda kaldı. Bu nedenle vatandaşları maddi açıdan rahatlatmak için nakdi destek ücreti ödemeleri yapılıyor.

KİMLER NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ALABİLİR?

Ücretsiz maaş desteği ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçiler bu uygulamadan faydalanabiliyor.