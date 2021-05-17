Bankada para birikimi olanlara ve parasını risksiz yatırım yollarıyla değerlendirmek isteyenlere müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Bir süredir biriktirdiği parasını en olumlu şekilde değerlendirmek isteyenler mevduat hesaplarına dair bilgileri mercek altına aldı. Bankaların faiz oranları nisan ayıyla birlikte değişkenlik gösteriyor. Nakit parası olanlar ya da yeni bir hesap açarak parasını yatırmak isteyenler bankaların sunduğu avantajları anbean inceliyor. Ayrıca 32 günlük mevduat faizi hesaplama işlemi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeni müşteriler kazanmak isteyenler bankalar yeni tekliflerini duyurdu. İşte İNG, TEB, Fibabanka, Burgan Bank, Odebank ve En para kazançları...
İşte 32 günlük faiz oranları;
ING
Faiz: %18,50
Örnek mevduat: 20.000 TL
Faizli anapara: 20.308 TL
Net Kazanç: 308 TL
TEB
Faiz: %19,00
Örnek mevduat: 20.000 TL
Faizli anapara: 20.316 TL
Net Kazanç: 316 TL