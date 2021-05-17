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    • Ekonomi
    • 17.05.2021 10:00
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    • 17.05.2021 10:00
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    Piyasa sarpa sardı! Faizler alev aldı! Bankalarda patlama yaptı! ?

    Tek tek bankalar açıkladı. Faizler alev aldı! sorusunun yanıtı merak ediliyor. Vatandaşlar hem birikim amacıyla hem de zor günlerde kullanabilmek için para biriktiriyor. Elindeki belirli miktar birikimi değerlendirmek isteyenler 32 ve 33 günlük mevduat faizi hesaplama işlemi hakkında tüm bilgileri öğrenmek istiyor. Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır. İşte İNG, , , , ve En para kazançları...

    takvim.com.tr
    20.000 TL 32 günlük mevduat faizi kaç lira kazanç sağlar?

    Bankada para birikimi olanlara ve parasını risksiz yatırım yollarıyla değerlendirmek isteyenlere müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Bir süredir biriktirdiği parasını en olumlu şekilde değerlendirmek isteyenler mevduat hesaplarına dair bilgileri mercek altına aldı. Bankaların faiz oranları nisan ayıyla birlikte değişkenlik gösteriyor. Nakit parası olanlar ya da yeni bir hesap açarak parasını yatırmak isteyenler bankaların sunduğu avantajları anbean inceliyor. Ayrıca 32 günlük mevduat faizi hesaplama işlemi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeni müşteriler kazanmak isteyenler bankalar yeni tekliflerini duyurdu. İşte İNG, TEB, Fibabanka, Burgan Bank, Odebank ve En para kazançları...

    İşte 32 günlük faiz oranları;

    ING

    Faiz: %18,50

    Örnek mevduat: 20.000 TL

    Faizli anapara: 20.308 TL

    Net Kazanç: 308 TL

    TEB

    Faiz: %19,00

    Örnek mevduat: 20.000 TL

    Faizli anapara: 20.316 TL

    Net Kazanç: 316 TL

        FİBABANKA

        Faiz: %19,50

        Örnek mevduat: 20.000 TL

        Faizli anapara: 20.325 TL

        Net Kazanç: 325 TL

        BURGAN BANK

        Faiz: %19,00

        Örnek mevduat: 20.000 TL

        Faizli anapara: 20.316 TL

        Net Kazanç: 316 TL

        ODEBANK

        Faiz: %19,25

        Örnek mevduat: 20.000 TL

        Faizli anapara: 20.321 TL

        Net Kazanç: 321 TL

            EN PARA

            Faiz: %15,50

            Örnek mevduat: 20.000 TL

            Faizli anapara: 20.258 TL

            Net Kazanç: 258 TL

            VADELİ MEVDUAT HESABI NEDİR?

            Mevduat, herhangi bir bankada belirli bir vade aralığı belirlenerek vade sonunda çekilmek üzre yatırılan parayı kapsamaktadır. Bankaların kişilerden faiz ödeyerek topladıkları kaynak olarak da belirtilebilir. Siz de bankaların mevduat hesaplarını kullanarak belirlenen faiz oranları üzerinden gelir elde edebilirsiniz. Günlük, haftalık, aylık, 32 günlük, yıllık veya belirli süre (vade) belirleyerek yatıracağınız para vade sonunda faiz kazancı ile birlikte size verilecektir. Daha önceki yıllarda sadece belirli vadelerle mevduat hesabı açılabiliyorken günümüzde kırık vadeli mevduat olarak belirtilen mevduat hesapları istenilen vade süresiyle açılabilmektedir.

            VADE ÇEŞİTLERİ

            Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir.

                MEVDUAT FAİZ ORANLARI

                Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.

                VADELİ MEVDUAT FAİZ GETİRİSİ NASIL HESAPLANIR?

                Faiz oranıyla ana paranızın belirttiğiniz gün sayısı süresince faiz getirisi aşağıdaki formülle hesaplanır.

                Günlük Faiz Getirisi = (Anapara / 100) X (Faiz Oranı / 365) X Gün Sayısı

                Aylık Faiz Getirisi = (Anapara / 100) X (Faiz Oranı / 12) X Ay Sayısı

                Yıllık Faiz Getirisi = (Anapara / 100) X (Faiz Oranı) X Yıl Sayısı
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                Haberler Ekonomi Piyasa sarpa sardı! Faizler alev aldı! Bankalarda patlama yaptı! 20.000 TL 32 günlük mevduat faizi kaç lira kazanç sağlar?