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    • Ekonomi
    • 17.05.2021 14:00
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    • 17.05.2021 14:00
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    17 Mayıs hangileri? Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak mı?

    Ayın ortalarına geldiğimiz şu günlerde gündemdeki yerini almaya başladı. Maaşlar her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirli tarihler arasında aylıklar hesaplara yatırılıyor. Evde bakım aylığı ise bilindiği üzere bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere veriliyor. Peki, 17 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak mı? İşte detaylar...

    Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

    Evde bakım aylığı alan vatandaşlar ödemelerin hangi illerde yapıldığını merak ediyor. Bilindiği üzere evde bakım aylıkları, engelli ve yaşlı vatandaşların daha iyi bakılması amacıyla devlet tarafından ödenmektedir. Peki, 17 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak mı? İşte bilgiler...

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

    1-Isparta

    2-Ordu

    3- Konya

    4- Sakarya

    5- Samsun

    6- Tokat

    İşte ödeme yapılan diğer iller;

    7- Kırıkkale

    8- Düzce

    9- Bolu

    10- Bursa

    11- Kayseri

    12- Adana

    13- Aksaray

    14- Mersin

    15- İstanbul

    16- Aydın

    17- İzmir

    18- Manisa

    19- Niğde

    20- Zonguldak

    21- Antalya

    22- Eskişehir

    23- Uşak

    24- İstanbul

    25- Diyarbakır

    26- Sivas

    27- Bilecik

    28- Denizli

    29- Karabük

    30- Çanakkale

    31- Tekirdağ

    32- Osmaniye

    33- Afyonkarahisar

        34- Şanlıurfa

        35- Kocaeli

        36- Adıyaman

        37- Hatay

        38- Kırklareli

        39- Balıkesir

        2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

        Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükselmiştir.

        EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

        Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

        EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL TAKİP EDİLİR?

        Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.

            EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

            Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

            Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

            EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

            Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

            1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

            2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

            3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

            Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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            Haberler Ekonomi 17 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak mı?