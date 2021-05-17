Evde bakım aylığı alan vatandaşlar ödemelerin hangi illerde yapıldığını merak ediyor. Bilindiği üzere evde bakım aylıkları, engelli ve yaşlı vatandaşların daha iyi bakılması amacıyla devlet tarafından ödenmektedir. Peki, 17 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak mı? İşte bilgiler...
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?
1-Isparta
2-Ordu
3- Konya
4- Sakarya
5- Samsun
6- Tokat
İşte ödeme yapılan diğer iller;
7- Kırıkkale
8- Düzce
9- Bolu
10- Bursa
11- Kayseri
12- Adana
13- Aksaray
14- Mersin
15- İstanbul
16- Aydın
17- İzmir
18- Manisa
19- Niğde
20- Zonguldak
21- Antalya
22- Eskişehir
23- Uşak
24- İstanbul
25- Diyarbakır
26- Sivas
27- Bilecik
28- Denizli
29- Karabük
30- Çanakkale
31- Tekirdağ
32- Osmaniye
33- Afyonkarahisar