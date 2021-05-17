Kalekim hisse işleme başladı mı? BIST Kalekim hisse ne zaman işlem görecek?

Kalekim hisse ne zaman işlem görecek? BIST Kalekim hisse için gözler borsaya çevrildi. Borsada işlem gören şirketler halka arz süreçlerini tamamlıyor. Son olarak Kalekim tarafından yapılan halka arz sürecinin ardından halka arz sonuçları açıklanmıştı. Peki Kalekim hisse ne zaman işlem görecek? Tarih bilgisi geldi!