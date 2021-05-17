Kalekim hisse işleme başladı mı? BIST Kalekim hisse ne zaman işlem görecek?

Kalekim hisse ne zaman işlem görecek? BIST Kalekim hisse için gözler borsaya çevrildi. Borsada işlem gören şirketler halka arz süreçlerini tamamlıyor. Son olarak Kalekim tarafından yapılan halka arz sürecinin ardından halka arz sonuçları açıklanmıştı. Peki Kalekim hisse ne zaman işlem görecek? Tarih bilgisi geldi!
KALEKİM HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Kalekim halka arzında borsa işlem tarihi, talep toplama sonrası 18 Mayıs 2021 tarihi olarak planlandı. Kale Holding Mali İşler Direktörü (CFO) Haluk Alperat, Kale Grubu'nun halka açılacak ilk şirketi olan Kalekim'a ilişkin olarak, "Halk arzdan gelecek gelirin yüzde 60-70'lik kısmını yurt içinde ve yüzde 30-40'lık kısmını da yurt dışında şirketi büyütecek yatırımlar için kullanacağız." dedi.
KALEKİM HALKA ARZ SONUÇLARI!
Geçen hafta 6-7 Mayıs tarihlerinde talep toplanan Kalekim'in halka arz sonuçları da açıklandı. Buna göre ek satışla birlikte 34,5 milyon adet hisse satıldı. Halka arzın toplam büyüklüğü 509 milyon TL olarak kaydedildi
Kalekim'in halka arzı, fiyat aralığının üst sınırı olan 14,75 liradan fiyatlanırken ek satış dahil tüm hisseler satıldı.