Borsadaki gelişmeleri yakından takip edenler sabahtan itibaren açılış saatlerindeki durumu araştırıyor. Bir önceki kapanışta satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,1 düşüşle 1.444,87 puandan tamamladı. Peki, borsa yükseldi mi, düştü mü? 17 Mayıs Pazartesi Borsa İstanbul ve BIST100 son durum nedir? İşte son gelişmeler
BORSA HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,54 artışla 1.449,10 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,78 puan ve yüzde 0,54 değer kazanarak 1.449,10 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,63 ve holding endeksi yüzde 0,66 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,50 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 1,19 ile spor oldu.