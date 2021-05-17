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    • Ekonomi
    • 17.05.2021 10:13
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    • 17.05.2021 10:24
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    Borsa yükseldi mi, düştü mü? 17 Mayıs Pazartesi ve BIST100 son durum!

    Piyasaların açılış gününde borsadaki son durum merak ediliyor. Borsadaki anlık durumu dakika dakika takip edenler sabah saatleriyle birlikte son gelişmeleri öğrenmek istiyor. Son kapanışta 'da BIST 100 endeksi, arife günü nedeniyle öğlene kadar gerçekleştirilen işlemlerde yüzde 0,24 değer kaybederek, günü 1.441,33 puandan tamamlamıştı. Peki, borsa yükseldi mi, düştü mü? İşte 17 Mayıs Pazartesi Borsa İstanbul ve BIST100 son durum

    Borsa haftaya yükselişle başladı

    Borsadaki gelişmeleri yakından takip edenler sabahtan itibaren açılış saatlerindeki durumu araştırıyor. Bir önceki kapanışta satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,1 düşüşle 1.444,87 puandan tamamladı. Peki, borsa yükseldi mi, düştü mü? 17 Mayıs Pazartesi Borsa İstanbul ve BIST100 son durum nedir? İşte son gelişmeler

    BORSA HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,54 artışla 1.449,10 puandan başladı.

    Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,78 puan ve yüzde 0,54 değer kazanarak 1.449,10 puana yükseldi.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,63 ve holding endeksi yüzde 0,66 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,50 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 1,19 ile spor oldu.

        BIST 100 endeksi, Ramazan Bayramı arifesi olması dolayısıyla yarım gün işlem gördüğü çarşamba gününü yüzde 0,24 düşüşle 1.441,33 puandan tamamladı.

        Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla sarsılan ekonomilerdeki toparlanma işaretleri ve emtia fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist endişeleri gündemde tuttuğunu belirterek, bu durumun beraberinde getirdiği ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına daha erken başlayabileceği beklentilerinin pay ve tahvil piyasalarında oynaklığı artırdığını söyledi.

        Bu kapsamda Fed'in 27-28 Nisan'da gerçekleştirdiği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilişkin çarşamba günü açıklanacak tutanaklarında sıkılaştırma adımlarının zamanlamasına ilişkin ipuçlarının aranacağını aktaran analistler, öte yandan İsrail'in Filistin'e saldırıları nedeniyle artan jeopolitik risklerin ve konuya yönelik haber akışının yakından takip edileceğini kaydetti.

        Analistler, bugünün veri takviminde yurt içinde bütçe dengesi, ABD'de New York Fed İmalat Sanayi Endeksi'nin öne çıktığına işaret ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.440 ve 1.390 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.
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        Haberler Ekonomi Borsa yükseldi mi, düştü mü? 17 Mayıs Pazartesi Borsa İstanbul ve BIST100 son durum!