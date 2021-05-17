Tek tek bankalar açıkladı. Faizler alev aldı! 20.000 TL 32 günlük mevduat faizi kaç lira kazanç sağlar sorusunun yanıtı merak ediliyor. Vatandaşlar hem birikim amacıyla hem de zor günlerde kullanabilmek için para biriktiriyor. Elindeki belirli miktar birikimi değerlendirmek isteyenler 32 ve 33 günlük mevduat faizi hesaplama işlemi hakkında tüm bilgileri öğrenmek istiyor. Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır. İşte İNG, TEB, Fibabanka, Burgan Bank, Odebank ve En para kazançları...