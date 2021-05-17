Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı! 17 Mayıs 2021 BIST 100 son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 17 Mayıs'ı 0,90 değer kazanarak 1.454,25 puandan tamamladı.

Endeks önceki kapanışa göre 12,92 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

HANGİ SEKTÖR KAZANDIRDI?

Bankacılık endeksi yüzde 2,29 ve holding endeksi yüzde 0,94 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,36 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 2,12 ile metal, ana sanayi oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla sarsılan ekonomilerdeki toparlanma işaretleri ve emtia fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist endişeleri gündemde tuttuğunu belirterek, bu durumun beraberinde getirdiği ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına daha erken başlayabileceği beklentilerinin pay ve tahvil piyasalarında oynaklığı artırdığını söyledi.

İSRAİL'İN FİLİSTİN'E SALDIRILARI...

Bu kapsamda Fed'in 27-28 Nisan'da gerçekleştirdiği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilişkin çarşamba günü açıklanacak tutanaklarında sıkılaştırma adımlarının zamanlamasına ilişkin ipuçlarının aranacağını aktaran analistler, öte yandan İsrail'in Filistin'e saldırıları nedeniyle artan jeopolitik risklerin ve konuya yönelik haber akışının yakından takip edileceğini kaydetti.

Yarın yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri, Japonya'da ve Avro Bölgesinde büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.440 ve 1.390 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.