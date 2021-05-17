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    Filmler de borsada işlem görecek (Ekonomi haberleri)

    'da ilk defa halka arz edilecek şirketlere vergi teşviği için geri sayım başladı. Borsa İstanbul'da en az yüzde 20 oranında halka arz edilen şirketler için 2 puanlık indirimi uygulanacak. İndirim kurumların paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlayacak ve 5 hesap dönemine ait kazançlara uygulanacak. Büyük şirketlerin yanı sıra başarılı dizilerin de borsada işlem görmesi hedefleniyor.

    Filmler de borsada işlem görecek

    Borsa İstanbul'da ilk defa halka arz edilecek şirketlere vergi teşviği için geri sayım başladı. Borsa İstanbul'da en az yüzde 20 oranında halka arz edilen şirketler için 2 puanlık kurumlar vergisi indirimi uygulanacak. İndirim kurumların paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlayacak ve 5 hesap dönemine ait kazançlara uygulanacak. Büyük şirketlerin yanı sıra başarılı dizilerin de borsada işlem görmesi hedefleniyor.

    BİP'TEN BAYRAMLAŞTIK
    BIP ile 12-15 Mayıs'ta 4 günlük bayramlaşma döneminde 16 milyon dakika sesli ve görüntülü görüşme yapılırken, 1.3 milyar mesaj gönderildi. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Bazı global uygulamaların dayatmacı yaklaşımları, BiP gibi kişisel verilere hassasiyetle yaklaşan uygulamaların kullanımının önemine ilişkin toplumsal farkındalığı artırdı" dedi. Turkcell'liler, 4 günde 2 milyar 212 milyon dakika konuştu.

    TESK: BORÇLAR ERTELENSİN
    Türkiye     Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Covid-19 salgını nedeniyle sıkıntı yaşayan esnafa karşılıksız hibe desteği verilmesini ve tüm borçlarının yıl sonuna kadar faizsiz ertelenmesini istedi.

        YARIŞ ZAMANI
        İtalyan spor otomobil üreticisi Pagani'nin Zonda Revolucion modelinin 5 örneğinden biri satışa sunuldu. İlk kez 2013'te tanıtılan model, Japon bir müzayede evi tarafından açık artırmayla satılacak. Koleksiyonların merakla beklediği satışta aracın 5 milyon doları aşan bedelle el değiştirmesi bekleniyor.

        MODADAN KOPMADIK
        Covid-19 salgını döneminde internetten alışverişte ilk sırayı moda ürünleri alırken, elektronik ile kozmetik ve kişisel bakım izledi. Rekabet Kurumu verilerine göre, internetten alışveriş yapan kadın tüketicilerin yüzde 80.4'ü, erkeklerin 58.7'si moda ürünlerini tercih etti. Elektronik kategorisinde kadınların alışveriş yapma oranı yüzde 33.9 iken, erkeklerin oranı yüzde 60.7 oldu.

        153 MİLYON KEZ NUMARA TAŞIDIK
        Türkiye'de         cep telefonu operatörleri arasında bugüne kadar 151 milyon 91 bin 343 numara taşınırken, sabit telefonlarda bu sayı 2 milyon 263 bin 38 olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın son çeyreğinde mobil numara taşıma sayısı, bir önceki çeyreğe göre yüzde 10.9 azaldı.

            TÜRK TELEKOM'DAN 5G HAMLESİ
            Türk Telekom, Argela ile katıldığı Clear5G (geleceğin fabrikaları için güvenilir 5G makine tipi iletişim) projesini başarıyla tamamladı. Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, "Proje ile 5G teknolojisinin kabiliyetlerinin üretim alanına uyarlanabildiğini kanıtlayarak fabrikaların 5G ve ötesi teknolojilerle birlikte dijitalleşmesi sürecine önemli bir katkı sağladık" dedi.

            İKİNCİ ELDE 142 BİN ARAÇ SATILDI
            İkinci             el çevrim içi oto pazarında geçen ay en çok tercih edilen otomotiv markaları Volkswagen (VW), Renault ve Ford oldu. Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporuna göre; Nisan ayında satışlar, Mart'a kıyasla yüzde 22 azalarak 142 bin 688'e düştü. Mart ayında 182 bin 731 satış gerçekleşmişti. Renault Clio, 5 bin 132 satışla Nisan ayının en çok satılan modeli oldu.

            ARONYA MEYVESİ KAZANDIRACAK
            Tarım Bakanlığı, tarımda yeni ve kâr getiren alanlara yatırım yapmak isteyenlere aronya yetiştirmeleri önerisinde bulundu. Rehbere göre, aronyada hem iç pazar hem de ihracat açısından önemli potansiyel bulunuyor. Gıda sanayisi ve kozmetik sektöründe kullanılan meyvenin bahçesini kuran bir yatırımcı, 4'üncü yılda kâra geçebiliyor.
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            Haberler Ekonomi Filmler de borsada işlem görecek (Ekonomi haberleri)