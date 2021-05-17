Filmler de borsada işlem görecek (Ekonomi haberleri)

Borsa İstanbul'da ilk defa halka arz edilecek şirketlere vergi teşviği için geri sayım başladı. Borsa İstanbul'da en az yüzde 20 oranında halka arz edilen şirketler için 2 puanlık kurumlar vergisi indirimi uygulanacak. İndirim kurumların paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlayacak ve 5 hesap dönemine ait kazançlara uygulanacak. Büyük şirketlerin yanı sıra başarılı dizilerin de borsada işlem görmesi hedefleniyor.
BİP'TEN BAYRAMLAŞTIK
BIP ile 12-15 Mayıs'ta 4 günlük bayramlaşma döneminde 16 milyon dakika sesli ve görüntülü görüşme yapılırken, 1.3 milyar mesaj gönderildi. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Bazı global uygulamaların dayatmacı yaklaşımları, BiP gibi kişisel verilere hassasiyetle yaklaşan uygulamaların kullanımının önemine ilişkin toplumsal farkındalığı artırdı" dedi. Turkcell'liler, 4 günde 2 milyar 212 milyon dakika konuştu.
TESK: BORÇLAR ERTELENSİN
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Covid-19 salgını nedeniyle sıkıntı yaşayan esnafa karşılıksız hibe desteği verilmesini ve tüm borçlarının yıl sonuna kadar faizsiz ertelenmesini istedi.