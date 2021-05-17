Filmler de borsada işlem görecek (Ekonomi haberleri)

İKİNCİ ELDE 142 BİN ARAÇ SATILDI

İkinci el çevrim içi oto pazarında geçen ay en çok tercih edilen otomotiv markaları Volkswagen (VW), Renault ve Ford oldu. Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporuna göre; Nisan ayında satışlar, Mart'a kıyasla yüzde 22 azalarak 142 bin 688'e düştü. Mart ayında 182 bin 731 satış gerçekleşmişti. Renault Clio, 5 bin 132 satışla Nisan ayının en çok satılan modeli oldu.