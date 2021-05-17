Kripto para piyasalarında bugün yine hareketli dakikalar yaşanıyor. Bu nedenle Bitcoin ve Dogecoin'deki son durum gelişmeler merak konusu oluyor. Tesla CEO'su Elon Musk, 13 Mayıs tarihli Twitter mesajında, "Tesla Bitcoin karşılığında hiçbir şey satmayacak." şeklinde tweet yapması Bitcoin'in düşüşüyle neticelendi. Peki, Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin ne kadar oldu? Bitcoin düşecek mi, yükselecek mi? İşte merak edilenler...

PİYASA HACMİ YENİDEN 2.0 TRİLYON DOLARIN ALTINDA

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Bitcoin ile araç satın alımlarını askıya almasının ardından gelen yoğun satışlarla, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi 43,000 dolara, tüm piyasaların toplam hacmi de 2.0 trilyon doların altına geriledi.