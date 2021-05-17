Kripto para piyasalarında bugün yine hareketli dakikalar yaşanıyor. Bu nedenle Bitcoin ve Dogecoin'deki son durum gelişmeler merak konusu oluyor. Tesla CEO'su Elon Musk, 13 Mayıs tarihli Twitter mesajında, "Tesla Bitcoin karşılığında hiçbir şey satmayacak." şeklinde tweet yapması Bitcoin'in düşüşüyle neticelendi. Peki, Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin ne kadar oldu? Bitcoin düşecek mi, yükselecek mi? İşte merak edilenler...
PİYASA HACMİ YENİDEN 2.0 TRİLYON DOLARIN ALTINDA
Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Bitcoin ile araç satın alımlarını askıya almasının ardından gelen yoğun satışlarla, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi 43,000 dolara, tüm piyasaların toplam hacmi de 2.0 trilyon doların altına geriledi.
Tesla CEO'su Elon Musk, 13 Mayıs tarihli Twitter mesajında, "Tesla Bitcoin karşılığında hiçbir şey satmayacak. Madencilik işlemlerinin daha sürdürülebilir bir enerjiye geçmesi durumunda Bitcoin'i ödemeler için kullanmayı düşünüyoruz. Bitcoin'in harcadığı enerjinin yüzde 1'inden azını harcayan diğer kripto para birimleriyle de ilgileniyoruz" dedi.
Dijital varlıkların yükselişinin çevreye zarar vererek gerçekleşmemesi gerektiğini belirten Musk'ın açıklamasından sonra, yeşil enerji çözümleri üreten birimler ise yükseldi.
Bu gelişmelerin etkisiyle, son 24 saat içinde 42,284.57 ve 49,720.04 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 10.51 düşüşle 43,319.33 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 26.79 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 797 dolara kadar geriledi.
Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum ise, 3,184.45 ve 3,878.90 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 14.46 düşüşle 3,257.79 dolara indi. Birimin haftalık kaybı yüzde 19.30 ve piyasa hacmi de 368 milyar dolar düzeyindeydi.