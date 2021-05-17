AVM'ler kaçta kapanıyor? Kademeli normalleşme 17 Mayıs AVM çalışma saatleri nasıl oldu?

AVM'ler kaçta kapanıyor? Kademeli normalleşmeyle birlikte 17 Mayıs AVM çalışma saatleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Alışveriş merkezlerine giden vatandaşlar AVM'ler kaçta açılıyor ve AVM'ler kaçta kapanıyor sorusuna yanıt arıyor. İşte en yeni AVM çalışma saatleri!
AVM'LER KAÇTA KAPANIYOR?
Kısıtlamaların bitmesiyle başlayan normalleşme sürecinde manav, kasap, AVM, pazar yerleri gibi yerler sokağa çıkma yasağında belli saatlerde çalışacak.
Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.
Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacak.
Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyecektir.