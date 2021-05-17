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    • Ekonomi
    • 17.05.2021 15:13
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    • 17.05.2021 15:13
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    AVM'ler kaçta kapanıyor? Kademeli normalleşme 17 Mayıs nasıl oldu?

    kademeli normalleşme dönemiyle birlikte merak edilen konulardan birisi oldu. 17 Mayıs itibariyle alışveriş merkezleri yeniden hizmet vermeye başlayacak. Birçok ilde vatandaşlar AVM'lere akın ederken AVM'ler kaçta kapanıyor sorusu da araştırılmaya başlandı. AVM çalışma saatlerine ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan gelmişti. İşte güncel AVM çalışma saatleri!

    takvim.com.tr
    AVM'ler kaçta kapanıyor? Kademeli normalleşme 17 Mayıs AVM çalışma saatleri nasıl oldu?

    AVM'ler kaçta kapanıyor? Kademeli normalleşmeyle birlikte 17 Mayıs AVM çalışma saatleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Alışveriş merkezlerine giden vatandaşlar AVM'ler kaçta açılıyor ve AVM'ler kaçta kapanıyor sorusuna yanıt arıyor. İşte en yeni AVM çalışma saatleri!

    AVM'LER KAÇTA KAPANIYOR?

    Kısıtlamaların bitmesiyle başlayan normalleşme sürecinde manav, kasap, AVM, pazar yerleri gibi yerler sokağa çıkma yasağında belli saatlerde çalışacak.

    Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

    Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacak.

    Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyecektir.

        İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KADEMELİ NORMALLEŞME TAKVİMİ GENELGESİ

        Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

        Kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat serbest olacak.

        Kademeli normalleşme döneminde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak.

        Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak.
        Kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
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