Bankalar SMS'le duyuruyor! İş Bankası, Garanti BBVA, Ziraat, Vakıfbank, Akbank çalışma saatleri nasıl oldu?

Kontrollü normalleşme döneminde bankalar çalışma saatlerini duyuruyor. Tam kapanmayla banka açılış ve kapanış saatlerinde değişikliğe gidilmişti. Vatandaşlar banka açılış ve kapanış saatlerine göre şubelere gidiyordu. Ancak 17 Mayıs itibariyle başlayan yeni dönemde bankalardan peş peşe açıklama geliyor. İşte İş Bankası, Garanti BBVA, Ziraat, Vakıfbank, Akbank ve diğer bankaların çalışma saatleri!
BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL OLDU?
İŞ BANKASI
İş Bankası resmi sitesinden yapılan açıklamada 17 Mayıs Pazartesi 2021 itibari ile çalışma saatlerinde değişiklik yapacağını duyurdu. Banka çalışma saatlerini 09.00- 12.30 ve 13.30-17.00 olarak belirlediğini duyurdu.
VAKIFBANK
Vakıfbank'tan yapılan açıklamada; 17 Mayıs'tan itibaren mesai saatlerinin 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 olarak belirlendiği kaydedildi.
GARANTİ BBVA
17 Mayıs'tan itibaren mesai saatlerinin 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 olarak belirlendiği kaydedildi.
DİĞER BANKALARDAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR!
Akbank, Denizbank, Halkbank, Yapıkredi, TEB, ING Bank, HSBC, Ziraat Bankası, QNB Finansbank 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurmuştu. Bankalardan konuyla ilgili yakın zamanda açıklama geleceği tahmin ediliyor.