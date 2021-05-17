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    • Ekonomi
    • 17.05.2021 14:41
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    • 17.05.2021 14:41
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    Bankalar SMS'le duyuruyor! İş Bankası, Garanti BBVA, Ziraat, Vakıfbank, Akbank çalışma saatleri nasıl oldu?

    Tam kapanma sürecinin ardından bankaların mesai saatleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kapanma sürecinde bankaların mesai saatlerinde değişikliğe gidilmişti. Ancak kontrollü normalleşme dönemiyle birlikte yeniden değişiyor. Bazı bankalar da yeni saatlerine ilişkin açıklamalar yapmaya başladı. Peki; İş Bankası, Garanti BBVA, Ziraat, Vakıfbank, Akbank çalışma saatleri nasıl oldu?

    takvim.com.tr
    Bankalar SMS'le duyuruyor! İş Bankası, Garanti BBVA, Ziraat, Vakıfbank, Akbank çalışma saatleri nasıl oldu?

    Kontrollü normalleşme döneminde bankalar çalışma saatlerini duyuruyor. Tam kapanmayla banka açılış ve kapanış saatlerinde değişikliğe gidilmişti. Vatandaşlar banka açılış ve kapanış saatlerine göre şubelere gidiyordu. Ancak 17 Mayıs itibariyle başlayan yeni dönemde bankalardan peş peşe açıklama geliyor. İşte İş Bankası, Garanti BBVA, Ziraat, Vakıfbank, Akbank ve diğer bankaların çalışma saatleri!

    BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL OLDU?

    İŞ BANKASI

    İş Bankası resmi sitesinden yapılan açıklamada 17 Mayıs Pazartesi 2021 itibari ile çalışma saatlerinde değişiklik yapacağını duyurdu. Banka çalışma saatlerini 09.00- 12.30 ve 13.30-17.00 olarak belirlediğini duyurdu.

    VAKIFBANK

    Vakıfbank'tan yapılan açıklamada; 17 Mayıs'tan itibaren mesai saatlerinin 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 olarak belirlendiği kaydedildi.

    GARANTİ BBVA

    17 Mayıs'tan itibaren mesai saatlerinin 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 olarak belirlendiği kaydedildi.

    DİĞER BANKALARDAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR!

    Akbank, Denizbank, Halkbank, Yapıkredi, TEB, ING Bank, HSBC, Ziraat Bankası, QNB Finansbank 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurmuştu. Bankalardan konuyla ilgili yakın zamanda açıklama geleceği tahmin ediliyor.

        TAVSİYE KARARI ALINMIŞTI

        Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi hükümleri ve Bakanlığın açıklamaları uyarınca 3-15 Mayıs'ta yapılacak emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemelerinin, salgın tedbirlerine uyulmak üzere yoğunluğun önüne geçilerek daha güvenli ve kolay şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla TBB Yönetim Kurulu tarafından şube çalışma saatlerine ilişkin bir tavsiye kararı alındığı bildirilmişti.

        İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan tam kapanma genelgesi içerisinde banka çalışanlarının yasaktan muaf tutulduğu saatler açıklanmıştı.

        10.00-16.00 saatleri arasında sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personelle hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları muaf olacak.
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