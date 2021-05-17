Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de 486.00 ve 606.00 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 12.49 düşüşle 505.30 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 25.40 ve piyasa hacmi de 75 milyar dolar düzeyindeydi. Bu gelişmelerle, ilk kez 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon doları aştıktan sonra geri çekilen tüm piyasalarda toplam hacim, 1.0 trilyon 978 milyar dolara geriledi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar, 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.