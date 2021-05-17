Bitcoin neden düşüyor? Uzmanlardan Bitcoin yorumları! Bitcoin düşecek mi artacak mı?

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

Milyarder iş adamı Elon Musk'ın satın aldığı 1.5 milyar dolarlık Bitcoin'leri sattığı ya da satacağına yönelik beklentilerin de satışlarda etkili olduğu iddia ediliyor.

Kripto para birimi Bitcoin'e 1.5 milyar dolar yatıran Tesla, bundan sonra Bitcoin ile otomobil satışı yapmayacak. Bunu açıklayan Elon Musk sebep olarak ise Bitcoin transferi için harcanan enerjiyi örnek göstererek çevreciliği ön plana çıkardı.