Bitcoin neden düşüyor? Uzmanlardan Bitcoin yorumları! Bitcoin düşecek mi artacak mı?

Bitcoin düşecek mi artacak mı? Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin ve kripto para yatırımcıları son günlerde yaşanan düşüşlerin ardından kripto paraların nasıl bir yol izleyeceğini merak ediyor. Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın yaptığı açıklamalar neticesinde Bitcoin'de düşüş tüm hızıyla sürüyor. Milyarder iş adamı Elon Musk kripto paralara ilgisini her fırsatta dile getirse de oluşturduğu beklentilerle yatırımcıları zarara da uğratabiliyor.
BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?
Milyarder iş adamı Elon Musk'ın satın aldığı 1.5 milyar dolarlık Bitcoin'leri sattığı ya da satacağına yönelik beklentilerin de satışlarda etkili olduğu iddia ediliyor.
Kripto para birimi Bitcoin'e 1.5 milyar dolar yatıran Tesla, bundan sonra Bitcoin ile otomobil satışı yapmayacak. Bunu açıklayan Elon Musk sebep olarak ise Bitcoin transferi için harcanan enerjiyi örnek göstererek çevreciliği ön plana çıkardı.
ETHEREUM DA DÜŞÜŞE GEÇTİ
En popüler ikinci kripto para birimleri arasında yer alan Ethereum da hızlı düşüşe sahne oldu. Geçtiğimiz gün 4170 dolara kadar yükselen Ethereum bugün 3172 dolara geriledi. Bir günlük kayıp Ethereum'da yüzde 24'e ulaşmış oldu.
PARANIZ ERİYEBİLİR
Kripto para piyasasına yeni girdiyseniz öncelikle küçük miktarlarla işlem yapmaya başlayın. İşlemlerin nasıl gerçekleştiğini, gün sonunda yüzdesel değerleri gördükten sonra bilgi sahibi olduğunuzu düşündüğünüzde işlemlerinizi artırmayı düşünebilirsiniz. Unutulmamalı ki tüm paranız bir anda kaybolabilir. Kripto para piyasalarında marj aralığı olmadığı için çok sert kayıplar ya da kazançlar sağlayabilirsiniz. Bu konuya ilişkin henüz yetkilendirilmiş kurumlar ve kişiler olmadığı için kripto para önerisinde bulunanlara güvenilmemesi gerekiyor. Sosyal medyada kripto para işlemiyle küçük paralarla büyük servetler edindiğine dair yapılan yayın ve reklamlara da itibar edilmemesi gerekiyor.