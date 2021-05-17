Barınma lüzumunu karşılayamayan kişiler için Sosyal Destekler Genel Müdürlüğü çok ehemmiyetli destekler sağlıyor. Müessese vatandaşların kalmak, yaşamak zorunda olduğu sağlıksız, kötü koşulların daha iyi olmasıyla 4 değişik destek veriyor. 4 değişik takviyenin 2 tanesi konut üretimi için verilirken bir tanesi de konutların onarımı için sağlanıyor. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlara sağlanan onlarca yardım ve destek ödemesi 2021 yılında da devam edecek. Ekonomik olarak zor durumda olan vatandaşların yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanması, mağduriyetlerinin giderilmesi için sağlanan bu yardımlar çok farklı kamu kurumları üzerinden sağlanıyor.
EŞYA YARDIMI NEDİR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, maddi güçlük çeken pek çok vatandaşımıza olduğu gibi, barınma güçlüğü çeken vatandaşlarımıza da dönem dönem yardımlar ulaştırıyor. Bu yardımlardan biri de eşya yardımı oluyor. Eşya yardımı, evindeki eşyaları yaşam şartlarını karşılayamayan, bakımsız ve aşırı eskimiş olan vatandaşlara yönelik veriliyor.
Eşya Yardımı bakanlığın sitesinde şöyle geçiyor;
KİMLER EŞYA YARDIMI ALABİLİR?
Eşya yardımı alabilmek için şart hane başına kişi başına düşen gelirin 701.92 TL'den yüksek olmaması. Ayrıca yukarıdaki resimde görülen diğer şartları da karşılamak ve eşyaların aşırı kötü durumda olması gerekiyor.