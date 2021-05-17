Barınma lüzumunu karşılayamayan kişiler için Sosyal Destekler Genel Müdürlüğü çok ehemmiyetli destekler sağlıyor. Müessese vatandaşların kalmak, yaşamak zorunda olduğu sağlıksız, kötü koşulların daha iyi olmasıyla 4 değişik destek veriyor. 4 değişik takviyenin 2 tanesi konut üretimi için verilirken bir tanesi de konutların onarımı için sağlanıyor. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlara sağlanan onlarca yardım ve destek ödemesi 2021 yılında da devam edecek. Ekonomik olarak zor durumda olan vatandaşların yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanması, mağduriyetlerinin giderilmesi için sağlanan bu yardımlar çok farklı kamu kurumları üzerinden sağlanıyor.