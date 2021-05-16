Tıcaretin kalbi Marmaray oldu

Asya ile Avrupa kıtaları arasında kesintisiz demir yolu taşımacılığına imkan sağlayan Marmaray Boğaz Tüp Geçişi'nden son bir yılda 845 yük treni geçti. Bu trenlerden 451'i Avrupa yönüne, 394'ü ise Asya yönüne geçiş yaparak çoğu ihracatla ilgili net 370 bin ton yük ulaştırdı. Ayrıca yükler, Kapıkule üzerinden demir yoluyla Avrupa ülkelerine ulaştırılıyor.
DÜNYA TÜRK TURŞUSU YIYOR
Türkiye'nin ocak-nisan dönemindeki turşu ihracatı, rekorun kırıldığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 88 milyon 533 bin dolara yükseldi. Turşu ihracatında ilk sırada 23 milyon 786 bin dolarla Almanya yer aldı. Bu ülkeyi 13 milyon 953 bin dolarla Hollanda ve 9 milyon 845 bin dolarla ABD izledi. Çeşitte en fazla ihracat kornişon turşusunda oldu.
ESNAF TAM AÇILMA BEKLIYOR
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarların iş yerlerini 17 Mayıs'ta yeni yasaklamalar olmadan açmasını beklediklerini ifade etti. Palandöken, "Kayıtlı ekonomi içerisinde yer alan esnaf ve sanatkarlarımızın iş yerleri 17 Mayıs Pazartesi günü yeni yasaklama olmadan açılmayı beklemektedir" dedi.
DÜNYA TÜRK TURŞUSU YIYOR
Türkiye'nin ocak-nisan dönemindeki turşu ihracatı, rekorun kırıldığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 88 milyon 533 bin dolara yükseldi. Turşu ihracatında ilk sırada 23 milyon 786 bin dolarla Almanya yer aldı. Bu ülkeyi 13 milyon 953 bin dolarla Hollanda ve 9 milyon 845 bin dolarla ABD izledi. Çeşitte en fazla ihracat kornişon turşusunda oldu.
ESNAF TAM AÇILMA BEKLIYOR
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarların iş yerlerini 17 Mayıs'ta yeni yasaklamalar olmadan açmasını beklediklerini ifade etti. Palandöken, "Kayıtlı ekonomi içerisinde yer alan esnaf ve sanatkarlarımızın iş yerleri 17 Mayıs Pazartesi günü yeni yasaklama olmadan açılmayı beklemektedir" dedi.