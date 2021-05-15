2,5 milyon esnafın gözü tam açılmada

DEVLET DESTEKLEDİ

Bu arada hükûmet, salgın nedeniyle ticaret erbabının yaşadığı mali kayıpların telafisi için Gelir Kaybı Desteği, Kira Desteği ve Ciro Kaybı Desteğini uygulamaya almıştı. Bu kapsamda 133 meslek kolunda sağlanan gelir kaybı desteğinden 1 milyon 33 bin kişi yararlandı. Yapılan ödeme 3 milyar liraya ulaştı.

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Toplam 250 milyon lira da kira desteği sağlandı. "Ciro kaybı" olarak da yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren 6 bin 798 işletmeye verilen destek tutarı, 73 milyon lirayı geçti. Ayrıca 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 döneminde 984 bin 937 esnaf ve sanatkâra toplam 42,6 milyar lira Hazine destekli kredi kullandırıldı. Uygun geri ödeme koşullarına sahip krediler 18,8 milyar liraya ulaştı. 1,1 milyon esnafın 11,9 milyar lira tutarındaki kredi geri ödemesi de ötelendi.