2,5 milyon esnafın gözü tam açılmada

Türkiye salgınla mücadelede önemli virajlardan birine daha geldi. 29 Nisan'da başlayan tam kapanma dönemi, yarın kısmi gevşemelerle sonlanacak. Bu süreçte vaka sayıları 60 bine yakın seviyelerden 10 binli rakamlara kadar geriledi.
Tedbirlerden en çok etkilenen grup ise esnaf oldu. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkârların iş yerlerini, yeni yasaklamalar olmadan açmasını beklediklerini ifade etti.
ESNAF AÇILMAYI BEKLİYOR
Palandöken, 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan tam kapanma döneminin, yarın saat 05.00'e kadar süreceğini hatırlattı. Esnaf ve sanatkârın yeni bir kapanmaya tahammülü olmadığına işaret eden Palandöken "Kayıtlı ekonomi içerisinde yer alan esnaf ve sanatkârlarımızın iş yerleri, yarın yeni yasaklama olmadan açılmayı beklemektedir.