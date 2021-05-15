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    • Ekonomi
    • 15.05.2021 17:09
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    • 15.05.2021 17:09
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    16 Mayıs ? Tam kapanmada BİM ŞOK A101 Pazar günü çalışıyor mu?

    Pazar günü marketlerin açık olup olmadığı vatandaşların araştırdığı konulardan birisi. Tam kapanmada son yasak günü olan 16 Mayıs'ta marketlerin çalışması araştırılıyor. Gündemde araştırılan konular arasında 16 Mayıs yer alıyor. Peki tam kapanmada döneminde BİM ŞOK A101 Pazar günü çalışıyor mu? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    16 Mayıs Pazar marketler açık mı? Tam kapanmada BİM ŞOK A101 Pazar günü çalışıyor mu?

    16 Mayıs Pazar marketler açık mı? Tam kapanma döneminde Pazar günleri marketlerin açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Tam kapanma döneminde BİM ŞOK A101 Pazar günü çalışıyor mu? Pazar günü marketlerin çalışıp çalışmadığına ilişkin sorular gündemde sık sık yer alıyor. Haberimizden market çalışma günlerine ulaşabilirsiniz.

    16 MAYIS PAZAR MARKETLER AÇIK MI?

    Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

    Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.

        Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

        Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.
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        Haberler Ekonomi 16 Mayıs Pazar marketler açık mı? Tam kapanmada BİM ŞOK A101 Pazar günü çalışıyor mu?