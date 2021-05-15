16 Mayıs Pazar marketler açık mı? Tam kapanmada BİM ŞOK A101 Pazar günü çalışıyor mu?

16 Mayıs Pazar marketler açık mı? Tam kapanma döneminde Pazar günleri marketlerin açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Tam kapanma döneminde BİM ŞOK A101 Pazar günü çalışıyor mu? Pazar günü marketlerin çalışıp çalışmadığına ilişkin sorular gündemde sık sık yer alıyor. Haberimizden market çalışma günlerine ulaşabilirsiniz.
16 MAYIS PAZAR MARKETLER AÇIK MI?
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.
Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.