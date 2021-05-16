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    Tahvile garanti geliyor

    Hükümet, sermaye piyasalarını güçlendirmeye yönelik yeni adımları devreye almaya hazırlanıyor. Reel sektör şirketlerinin tahvil ihracatını kolaylaştırmak ve halka arzı teşvik için kuruluyor.

    Tahvile garanti geliyor
    Hükümet, sermaye piyasalarını güçlendirmeye yönelik yeni adımları devreye almaya hazırlanıyor. Reel sektör şirketlerinin tahvil ihracatını kolaylaştırmak ve halka arzı teşvik için Tahvil Garanti Fonu kuruluyor.

    , Fon'un işleyişine ilişkin ayrıntıları içeren yasal düzenlemeyi 'e göndermeye hazırlanıyor. Fon herhangi bir temerrüt durumunda yatırımcılara paralarının bir kısmını alma garantisi verecek. Bireysel yatırımcılar Fon'un sağladığı teminatla reel sektör şirketlerinin borçlanma araçlarını güvenle alabilecek.

    HAZAL ATEŞ
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