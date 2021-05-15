Whatsapp'ta tartışmalara neden olan gizlilik sözleşmesi için yapılan uzatma bugün sona eriyor. Sözleşmeye onay vermeyen kullanıcılar, bugün neyle karşılaşacağını merak ediyor. WhatsApp'tan son yapılan açıklamaya göre, gizlilik ilkelerini 15 Mayıs'tan sonra hâlâ kabul etmeyenler yavaş yavaş sınırlandırılacak. İlk olarak kullanıcılar, sözleşmeyi kabul etmeleri gerektiğini belirten bir bildirim alacak ve bir süre sonra bu bildirim kalıcı hale gelecek. Daha sonra kullanıcılar aramaları cevaplandırabilecek ancak sohbet listelerine erişemeyecek. Bir sonraki adımda kullanıcılar bu özellik de kapanacak.
ÜRETİCİYE FİYAT MÜJDESİ
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bayram sonu, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından TMO alım fiyatları açıklanacak" dedi. Pakdemirli, son 3 yılda tarımsal destekleri yüzde 65 artışla 24 milyar liraya çıkardıklarını söyledi. Müdahale alımlarında üretici dostu politikalar yürüttüklerini belirten Pakdemirli, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından üreticilerimizi memnun edecek seviyede TMO alım fiyatları açıklanacak. Üreticilerimiz tarafından arz edilecek hububat ve bakliyat ürünlerinin tamamı TMO tarafından alınacaktır" dedi.
5G İÇİN İLK ADIM TAMAM
Türkiye, adım adım 5G teknolojisine geçiyor. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, uçtan uca yerli ve milli 5G haberleşme teknolojisi projesinin ilk fazının tamamlandığını açıkladı. Karaismailoğlu, 5G yeni radyo, çekirdek şebeke, radyoling gibi ürünlerin Ar-Ge süreçlerinin sonuçlandırılarak ürünlerin prototiplerinin hazırlandığını söyledi. Bugün sayılı ülkede kullanılan 5G teknolojisi için frekans ihalesi gelecek yıl tamamlanacak, 2023'te de ilk sinyal vatandaşın hizmetine sunulacak. 5G, bu altyapı kodlarının ve malzemesinin beşinci kez değiştirilmiş halini ifade ediyor. Hazal ATEŞ.