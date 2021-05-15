Whatsapp'ta tartışmalara neden olan gizlilik sözleşmesi için yapılan uzatma bugün sona eriyor. Sözleşmeye onay vermeyen kullanıcılar, bugün neyle karşılaşacağını merak ediyor. WhatsApp'tan son yapılan açıklamaya göre, gizlilik ilkelerini 15 Mayıs'tan sonra hâlâ kabul etmeyenler yavaş yavaş sınırlandırılacak. İlk olarak kullanıcılar, sözleşmeyi kabul etmeleri gerektiğini belirten bir bildirim alacak ve bir süre sonra bu bildirim kalıcı hale gelecek. Daha sonra kullanıcılar aramaları cevaplandırabilecek ancak sohbet listelerine erişemeyecek. Bir sonraki adımda kullanıcılar bu özellik de kapanacak.