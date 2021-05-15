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    'ta gizlilik sözleşmesi için yapılan uzatma bugün sona eriyor (Ekonomi haberleri)

    'ta tartışmalara neden olan gizlilik sözleşmesi için yapılan uzatma bugün sona eriyor. Sözleşmeye onay vermeyen kullanıcılar, bugün neyle karşılaşacağını merak ediyor. WhatsApp'tan son yapılan açıklamaya göre, gizlilik ilkelerini 15 Mayıs'tan sonra hâlâ kabul etmeyenler yavaş yavaş sınırlandırılacak. İlk olarak kullanıcılar, sözleşmeyi kabul etmeleri gerektiğini belirten bir bildirim alacak ve bir süre sonra bu bildirim kalıcı hale gelecek.

    Süre doldu

    Whatsapp'ta tartışmalara neden olan gizlilik sözleşmesi için yapılan uzatma bugün sona eriyor. Sözleşmeye onay vermeyen kullanıcılar, bugün neyle karşılaşacağını merak ediyor. WhatsApp'tan son yapılan açıklamaya göre, gizlilik ilkelerini 15 Mayıs'tan sonra hâlâ kabul etmeyenler yavaş yavaş sınırlandırılacak. İlk olarak kullanıcılar, sözleşmeyi kabul etmeleri gerektiğini belirten bir bildirim alacak ve bir süre sonra bu bildirim kalıcı hale gelecek. Daha sonra kullanıcılar aramaları cevaplandırabilecek ancak sohbet listelerine erişemeyecek. Bir sonraki adımda kullanıcılar bu özellik de kapanacak.

    ÜRETİCİYE FİYAT MÜJDESİ
    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bayram sonu, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından TMO alım fiyatları açıklanacak" dedi. Pakdemirli, son 3 yılda tarımsal destekleri yüzde 65 artışla 24 milyar liraya çıkardıklarını söyledi. Müdahale alımlarında üretici dostu politikalar yürüttüklerini belirten Pakdemirli, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından üreticilerimizi memnun edecek seviyede TMO alım fiyatları açıklanacak. Üreticilerimiz tarafından arz edilecek hububat ve bakliyat ürünlerinin tamamı TMO tarafından alınacaktır" dedi.

    5G İÇİN İLK ADIM TAMAM
    Türkiye, adım adım 5G teknolojisine geçiyor. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, uçtan uca yerli ve milli 5G haberleşme teknolojisi projesinin ilk fazının tamamlandığını açıkladı. Karaismailoğlu, 5G yeni radyo, çekirdek şebeke, radyoling gibi ürünlerin Ar-Ge süreçlerinin sonuçlandırılarak ürünlerin prototiplerinin hazırlandığını söyledi. Bugün sayılı ülkede kullanılan 5G teknolojisi için frekans ihalesi gelecek yıl tamamlanacak, 2023'te de ilk sinyal vatandaşın hizmetine sunulacak. 5G, bu altyapı kodlarının ve malzemesinin beşinci kez değiştirilmiş halini ifade ediyor. Hazal ATEŞ.

        POŞETTEN 2 MİLYAR TL
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan        'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülük yaptığı milyonlarca ton atığın ekonomiye kazandırıldığı sıfır atık projesi kapsamında kullanımı azalan plastik poşetlerden bugüne kadar 2 milyar lirayı aşkın tasarruf sağlandı. Türkiye proje kapsamında başta zincir marketler olmak üzere plastik poşetlerin kullanımını yüzde 75 azaltmayı başardı. Bu konuda bilinçlenen vatandaş da bez poşet kullanımına geçti. Çalışmanın uygulamaya alındığı son 2 yılda yaklaşık 300 bin ton plastik atığın oluşumu ile 2 bin ton da sera gazı salımı engellenmiş oldu. 2019 öncesinde, Türkiye'de plastik poşet üretimi miktarı yıllık 35 milyar adet civarında seyrederken, bir kişi yılda ortalama 440 adet plastik poşet kullanıyordu. Bu azalma oranı sadece atık yönetimi açısından değerlendirildiğinde 300 bin tonu aşkın plastik atığın oluşumu engellendi. Barış ŞİMŞEK.
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        Haberler Ekonomi Whatsapp'ta gizlilik sözleşmesi için yapılan uzatma bugün sona eriyor (Ekonomi haberleri)