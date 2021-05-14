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    • Ekonomi
    • 14.05.2021 18:59
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    • 14.05.2021 18:59
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    1.5 haftadır şaha kalktı! Alev aldı barut fıçısı gibi patlayacak! Çeyrek ve gram kaç lira oldu?

    Halk arasında değerli bir yatırım aracı olarak ifade edilen nda hareketlilik sürüyor ve son alış satış fiyatları merak konusu oluyor. Bilindiği üzere bir buçuk haftalık süreçte yükselişi korudu. Bugün 500 lirayı aşan gram altındaki son durum merak ediliyor. Dün Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artışla 499,5 liradan tamamlamıştı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç lira oldu? İşte son rakamlar...

    Çeyrek ve gram altın fiyatları kaç lira oldu?

    Pek çok kişi yatırım aracı olarak altın alıyor ve birikimini bu yolla yapmayı tercih ediyor. Bu doğrultuda da altın fiyatlarında yaşanan ani değişimler gündemdeki yerini koruyor. Gram altın 11 gündür yükselişini korurken son alış satış fiyatlarına çevrildi. Yükselişini üst üste 11. işlem gününe taşıyan gram altın, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 500,4 liradan işlem gördü. Analistler ise dolar endeksi ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki gerilemenin altının ons fiyatını desteklediğini ifade ettiğini belirten açıklamarda bulundu. Gram altındaki bu yükselişin sürüp sürmeyeceği ise merak konusu oldu. İşte çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum

    ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI KAÇ LİRA OLDU?

    Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 500,4 lira seviyesinde işlem görüyor.

    Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artışla 499,5 liradan tamamladı.

    Yükselişini üst üste 11. işlem gününe taşıyan gram altın, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 500,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 823 lira, Cumhuriyet altını da 3.359 liradan satılıyor.

    Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 pirimle 1.832 dolar seviyesinden işlem görüyor.

        Analistler, dolar endeksi ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki gerilemenin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

        Bugünün veri gündeminde ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve Michigan Tüketici Güven Endeksi'nin olduğunu bildiren analistler, ABD'nin 10 yıllık faizindeki gelişmelerin de yakından takip edileceğini söyledi.

        SALI GÜNÜ KAPANIŞTA KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

        Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,02 azalışla 487,70 liradan tamamladı.

        İstanbul Kapalıçarşı'da, salı kapanışta çeyrek altın 790,00 lira, Cumhuriyet altını 3.233,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,02 düşüşle 487,70 liradan işlem gördü.

        ALTININ KİLOGRAMI 490 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 490 bin liraya yükseldi.

        Altın piyasasında, en düşük 488 bin 600 lirayı, en yüksek ise 491 bin 50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artarak 490 bin liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 338 milyon 423 bin 47,34 lira, işlem miktarı ise 695,52 kilogram oldu.

            Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 380 milyon 147 bin 120,96 oldu.

            Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Atanur Kuyumculuk, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, AG Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
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