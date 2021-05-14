ALTININ KİLOGRAMI 490 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 490 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 488 bin 600 lirayı, en yüksek ise 491 bin 50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artarak 490 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 338 milyon 423 bin 47,34 lira, işlem miktarı ise 695,52 kilogram oldu.