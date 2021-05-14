Pek çok kişi yatırım aracı olarak altın alıyor ve birikimini bu yolla yapmayı tercih ediyor. Bu doğrultuda da altın fiyatlarında yaşanan ani değişimler gündemdeki yerini koruyor. Gram altın 11 gündür yükselişini korurken son alış satış fiyatlarına çevrildi. Yükselişini üst üste 11. işlem gününe taşıyan gram altın, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 500,4 liradan işlem gördü. Analistler ise dolar endeksi ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki gerilemenin altının ons fiyatını desteklediğini ifade ettiğini belirten açıklamarda bulundu. Gram altındaki bu yükselişin sürüp sürmeyeceği ise merak konusu oldu. İşte çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum
ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI KAÇ LİRA OLDU?
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 500,4 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artışla 499,5 liradan tamamladı.
Yükselişini üst üste 11. işlem gününe taşıyan gram altın, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 500,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 823 lira, Cumhuriyet altını da 3.359 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 pirimle 1.832 dolar seviyesinden işlem görüyor.