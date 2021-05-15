SABAH'ta yer alan habere göre, Uzmanların verdiği bilgilere göre, Avrupa'nın seyahat kısıtlamalarını kaldırmasındaki en önemli kriteri nüfusa oranda vaka sayılarının 100 binde 20 ortalamaya ulaşılması. Bunu yakalamak için de günlük vaka sayılarının ortalama 5 binlerde seyretmesi gerekiyor. Türkiye'nin en büyük pazarlarından biri olan Rusya'nın da vaka sayısında benzer yönde beklentisi olduğunu aktaran turizmciler, hazirandan itibaren turizm hareketinde hızlanma bekliyor.