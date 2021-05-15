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    • Ekonomi
    • 15.05.2021 06:59
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    • 15.05.2021 06:59
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    Son dakika: Önce Rusya ardından da gelecek: Türkiye'de Haziran ayında turizm patlaması yaşanacak

    Son dakika heri... Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurusu ile tam kapanma sürecine girdi. Tam kapanma sürecinde pandemi yönetimindeki başarılı tablo vaka sayılarına da pozitif yansıdı. Dün yayınlanan 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' da bu görüntüyü doğruladı. 14 Mayıs tarihinde 11.394 kişinin testi pozitif çıkarken 242 vatandaşımız da yaşamını yitirdi. Vaka sayılarının hızla düşmesinin ardından turizmciler, haziranda Rusya, temmuzda ise ve pazarının hareketlenmesini bekliyor.

    Türkiye'de turizm patlaması yaşanacak
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    Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurusu ile tam kapanma sürecine girdi. Tam kapanma sürecinde pandemi yönetimindeki başarılı tablo vaka sayılarına da pozitif yansıdı.

    Dün yayınlanan 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' da bu görüntüyü doğruladı. 14 Mayıs tarihinde 11.394 kişinin testi pozitif çıkarken 242 vatandaşımız da yaşamını yitirdi. Vaka sayılarının hızla düşmesinin ardından turizmciler, haziranda Rusya, temmuzda ise Avrupa ve İngiltere pazarının hareketlenmesini bekliyor.

    SABAH'ta yer alan habere göre, Uzmanların verdiği bilgilere göre, Avrupa'nın seyahat kısıtlamalarını kaldırmasındaki en önemli kriteri nüfusa oranda vaka sayılarının 100 binde 20 ortalamaya ulaşılması. Bunu yakalamak için de günlük vaka sayılarının ortalama 5 binlerde seyretmesi gerekiyor. Türkiye'nin en büyük pazarlarından biri olan Rusya'nın da vaka sayısında benzer yönde beklentisi olduğunu aktaran turizmciler, hazirandan itibaren turizm hareketinde hızlanma bekliyor.

        DİPLOMASİ TRAFİĞİ VAR
        Turizmciler, "Rusya'da Türkiye'ye yönelik güçlü bir talep var. Türkiye'de de çok güçlü bir diplomasi trafiği yürütülüyor. Rus hükümeti buna kayıtsız kalmayacaktır. Hazirandan itibaren Rusya'nın uçuşlara başlayacağını düşünüyoruz" diyor.

        Seyahat hareketinin dünyada daraldığını, rekabetin arttığını vurgulayan turizmciler, Avrupa ile ilgili şu değerlendirmeler bulunuyor:

        "Bizim Akdeniz çanağında rakibimiz olan İtalya, İspanya, Yunanistan gibi ülkeler seyahatin AB içinde kalmasını istiyor. O nedenle de AB sürekli vaka oranlarıyla ilgili sınırlamalara gidiyor. Ancak Avrupalı'nın Türkiye talebi çok güçlü. Temmuzdan itibaren Avrupalı turist hareketi güçlenir. İngiltere'den de aynı dönemde hareket bekliyoruz."

            Son dönemde niş pazarlardan da yüksek talep olduğunu anlatan turizmciler, "Polonya, Ukrayna, Çekya, Slovakya, Romanya, Bulgaristan, Litvanya ve Letonya'dan rezervasyon akışı oldukça iyi" diyor.

            TALEBİ POZİTİF ETKİLEYECEK


            Öte yandan Türkiye, koronavirüs önlemleri kapsamında daha önce yurtdışından gelen yolcular için zorunlu kıldığı PCR testi uygulamasını 15 ülke için bugün kaldırıyor.

                Hong Kong, Çin, Tayvan, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, İsrail, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna ve Estonya'dan Türkiye'ye gelen kişilerden ülkemize girişlerinde PCR testi talep edilmeyecek.

                Bu kapsamda özellikle İngiltere'den ciddi bir hareketlilik bekleniyor. İngiltere'nin Türkiye'yi kısa sürede kırmızı listeden çıkaracağını öngören turizmciler, "PCR testi ek bir maliyetti. Bunun kalkması ülkemize talebi pozitif etkileyecek" diyor.
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                Haberler Ekonomi Son dakika: Önce Rusya ardından da Avrupa gelecek: Türkiye'de Haziran ayında turizm patlaması yaşanacak