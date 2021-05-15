Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurusu ile tam kapanma sürecine girdi. Tam kapanma sürecinde pandemi yönetimindeki başarılı tablo vaka sayılarına da pozitif yansıdı.
Dün yayınlanan 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' da bu görüntüyü doğruladı. 14 Mayıs tarihinde 11.394 kişinin testi pozitif çıkarken 242 vatandaşımız da yaşamını yitirdi. Vaka sayılarının hızla düşmesinin ardından turizmciler, haziranda Rusya, temmuzda ise Avrupa ve İngiltere pazarının hareketlenmesini bekliyor.
SABAH'ta yer alan habere göre, Uzmanların verdiği bilgilere göre, Avrupa'nın seyahat kısıtlamalarını kaldırmasındaki en önemli kriteri nüfusa oranda vaka sayılarının 100 binde 20 ortalamaya ulaşılması. Bunu yakalamak için de günlük vaka sayılarının ortalama 5 binlerde seyretmesi gerekiyor. Türkiye'nin en büyük pazarlarından biri olan Rusya'nın da vaka sayısında benzer yönde beklentisi olduğunu aktaran turizmciler, hazirandan itibaren turizm hareketinde hızlanma bekliyor.