Bu seneye de hızlı başlayan sektör temsilcileri, ocak-nisan döneminde turşu ihracatını yüzde 14 artırarak 77 milyon 852 bin dolardan 88 milyon 533 bin dolara çıkardı.

Turşu ihracatında ilk sırada 23 milyon 786 bin dolarla Almanya yer aldı. Bu ülkeyi 13 milyon 953 bin dolarla Hollanda ve 9 milyon 845 bin dolarla ABD izledi.

Çeşit anlamında ise en fazla ihracat 36 milyon 533 bin dolarla kornişon turşu dikkati çekti. Aynı dönemde 23 milyon dolarlık biber turşusu ve 11 milyon dolarlık karışık turşu ihraç edildi.