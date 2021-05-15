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    • Ekonomi
    • 15.05.2021 08:53
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    • 15.05.2021 08:53
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    yatan iller 15 Mayıs! Evde bakım parası hangi illerde yattı?

    15 Mayıs yatan iller hangileri? Evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. Bu maaşı düzenli olarak alan kişiler 15 Mayıs günü kaç ilde maaşların yattığını merak ediyor. Evde bakım paralarından evlerinde bakıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı kişiler faydalanabiliyor.

    takvim.com.tr
    Evde bakım maaşı yatan iller 15 Mayıs! Evde bakım parası hangi illerde yattı?

    Evde bakım maaşı yatan iller 15 Mayıs! Her ay farklı illerde ve farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşlarını almak isteyen vatandaşlar Mayıs ayı evde bakım parasını sorguluyor. Maaşın yatıp yatmadığı merak ediliyor. Bilindiği üzere, evde bakım maaşları her ay ortasında yatmaya başlıyordu.

    EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

    Geçen yıl temmuz-aralık döneminde bin 544 TL olan engellilerin evde bakım yardımı ocak ayından itibaren haziran sonuna kadar 1.657 lira olacak.

    Bakıma muhtaç engellilerin özel bakım merkezlerinde bakımı için ödenen tutar da 3 bin 88 liradan 3 bin 314 liraya yükseldi.

    MAYIS AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? TARİH BELLİ OLDU!

    Son dakika haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Evde Bakım ödemelerini Bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz." açıklamasında bulundu.

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

        EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

        Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

        Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.
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        Haberler Ekonomi Evde bakım maaşı yatan iller 15 Mayıs! Evde bakım parası hangi illerde yattı?