Evde bakım maaşı yatan iller 15 Mayıs! Evde bakım parası hangi illerde yattı?

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Geçen yıl temmuz-aralık döneminde bin 544 TL olan engellilerin evde bakım yardımı ocak ayından itibaren haziran sonuna kadar 1.657 lira olacak.

Bakıma muhtaç engellilerin özel bakım merkezlerinde bakımı için ödenen tutar da 3 bin 88 liradan 3 bin 314 liraya yükseldi.