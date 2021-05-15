Evde bakım maaşı yatan iller 15 Mayıs! Evde bakım parası hangi illerde yattı?

Evde bakım maaşı yatan iller 15 Mayıs! Her ay farklı illerde ve farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşlarını almak isteyen vatandaşlar Mayıs ayı evde bakım parasını sorguluyor. Maaşın yatıp yatmadığı merak ediliyor. Bilindiği üzere, evde bakım maaşları her ay ortasında yatmaya başlıyordu.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Geçen yıl temmuz-aralık döneminde bin 544 TL olan engellilerin evde bakım yardımı ocak ayından itibaren haziran sonuna kadar 1.657 lira olacak.
Bakıma muhtaç engellilerin özel bakım merkezlerinde bakımı için ödenen tutar da 3 bin 88 liradan 3 bin 314 liraya yükseldi.
MAYIS AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? TARİH BELLİ OLDU!
Son dakika haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Evde Bakım ödemelerini Bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz." açıklamasında bulundu.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.