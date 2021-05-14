6-Engelli vatandaşlar için konut satışlarında ayrıcalık tanınıyor mu?
18 yaşını tamamlamış olup yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunan engelli vatandaşlara, satışa sunulan konut sayısının yüzde 5'i kadar kontenjan ayrılır ve hak sahipleri kura ile belirlenir. Kura sonucu hak sahibi olamayan başvuru sahipleri, diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile tekrar kuraya tabi tutulma hakkına sahip olur.
7-Üzerinde taşınmaz kaydı olanlar TOKİ'den ev alabilirler mi?
Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, başvuru sahibinin kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir gayrimenkulün olmaması gerekmekte. (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç). Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer alıyor.
8-Satışa sunulan konutlara başvurular nereye ve ne zaman yapılabilir?
TOKİ'nin tüm satışlarında başvurular ilgili bankaya, satış duyurularında ilan edilen süreler içerisinde yapılabilir.
9-Satın alınan konutlar üçüncü şahıslara devredilebilir mi?
Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçlarını bitirip malik olunana kadar devredemez. Borcu devam ederken konutunu devreden hak sahiplerinin sözleşmeleri de feshedilir. Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer alıyor.
10-Alt gelir projelerinden satın alınan konutlar kiraya verilebilir mi?
Alt gelir grubu projelerinde sözleşme imzalanan konutlarda borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranmakta olup, alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilir.