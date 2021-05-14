Bitcoin neden düştü? 14 Mayıs Bitcoin kaç dolar/TL? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanmaya başlandı. Kripto paralar günümüzde büyük bir ilgi görüyor ve birikimleri olan vatandaşlar daha fazla kazanç sağlamak için kripto paralara yatırım yapıyor. Peki Elon Musk'ın açıklamasının ardından Bitcoin neden düşüşe geçti, bugün ne kadardan işlem görüyor?
14 MAYIS BITCOİN KAÇ DOLAR/TL?
Bitcoin Tesla CEO'su Elon Musk'ın araç satışında Bitcoin kullanımını askıya aldığını duyurmasının ardından sert düşüş yaşadı. Bitcoin 46 bin dolar seviyesine kadar geriledikten sonra toparlandı ve 49.899,9 dolar seviyesine kadar yükseldi. An itibariyle Bitcoin 49 bin dolar seviyesinde işlem görüyor bu rakamda TL cinsinden 425.027,87 TL olarak hesaplanıyor.
BİTCOİN NEDEN DÜŞTÜ? ELON MUSK AÇIKLAMASI...
Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk, şirketin araç satışlarında Bitcoin kullanmayı askıya aldığını duyurdu. Musk'ın konuya ilişkin paylaşımının ardından Bitcoin fiyatı 58 bin dolar seviyesinden 46 bin dolar bandına kadar geriledi.