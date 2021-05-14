Musk, Tesla'nın elindeki Bitcoin'leri satmayacağını belirterek, kripto para madenciliği sürdürülebilir hale gelince bunu işlemler için kullanmayı planladıklarını kaydetti.



Tesla'nın 1.5 milyar dolarlık Bitcoin yatırımının ardından kripto paranın değeri yüzde 20 artmıştı. Ancak bu yatırım Elon Musk'ın teknolojide düşük karbon yaklaşımıyla büyük bir çelişki olarak görülüyordu.

Tesla hissesi sahibi Osmosis Investment Management CEO'su Ben Dear, "Musk'ın Bitcoin'in çevre üzerindeki zararlı etkisini fark etmesinin bu kadar uzun sürmesine şaşırdık, ancak Tesla'nın pozisyonunun tersine döndüğünü görmekten mutluyuz" dedi.