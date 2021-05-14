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    • Ekonomi
    • 14.05.2021 09:58
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    • 14.05.2021 10:02
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    düşüşe geçti! Yatırımcılarını üzdü! ? açıklaması…

    Son yıllarda popüler hale gelen ve kripto paralar içerisinde en değerlisi olan düşüşe geçti. Yatırımcılarını üzen bu gelişme sonrasında vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren ? Sorusuna yanıt aramaya başladı. önemli açıklamalar yapmıştı ve Bitcoin’e yatırım yapan, büyük getiriler bekleyen vatandaşlar sert düşüş şaşırdı ve güncel gelişmeleri araştırır oldu. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Bitcoin düşüşe geçti!

    Bitcoin neden düştü? 14 Mayıs Bitcoin kaç dolar/TL? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanmaya başlandı. Kripto paralar günümüzde büyük bir ilgi görüyor ve birikimleri olan vatandaşlar daha fazla kazanç sağlamak için kripto paralara yatırım yapıyor. Peki Elon Musk'ın açıklamasının ardından Bitcoin neden düşüşe geçti, bugün ne kadardan işlem görüyor?

    14 MAYIS BITCOİN KAÇ DOLAR/TL?

    Bitcoin Tesla CEO'su Elon Musk'ın araç satışında Bitcoin kullanımını askıya aldığını duyurmasının ardından sert düşüş yaşadı. Bitcoin 46 bin dolar seviyesine kadar geriledikten sonra toparlandı ve 49.899,9 dolar seviyesine kadar yükseldi. An itibariyle Bitcoin 49 bin dolar seviyesinde işlem görüyor bu rakamda TL cinsinden 425.027,87 TL olarak hesaplanıyor.

    BİTCOİN NEDEN DÜŞTÜ? ELON MUSK AÇIKLAMASI...

    Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk, şirketin araç satışlarında Bitcoin kullanmayı askıya aldığını duyurdu. Musk'ın konuya ilişkin paylaşımının ardından Bitcoin fiyatı 58 bin dolar seviyesinden 46 bin dolar bandına kadar geriledi.

        Elon Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Bitcoin madenciliği ve işlemleri için fosil yakıtların, özellikle en kötü emisyona sahip kömürün hızla artan kullanımı konusunda endişeli olduklarını belirtti.

        Tesla'nın araç satışlarında Bitcoin kullanımını askıya aldığını kaydeden Musk, "Kripto para biriminin birçok düzeyde gelecek vaat eden bir fikir olduğuna inanıyoruz ancak bunun çevre için büyük bir bedeli olamaz." ifadesini kullandı.

        Musk, Tesla'nın elindeki Bitcoin'leri satmayacağını belirterek, kripto para madenciliği sürdürülebilir hale gelince bunu işlemler için kullanmayı planladıklarını kaydetti.

        Tesla'nın 1.5 milyar dolarlık Bitcoin yatırımının ardından kripto paranın değeri yüzde 20 artmıştı. Ancak bu yatırım Elon Musk'ın teknolojide düşük karbon yaklaşımıyla büyük bir çelişki olarak görülüyordu.

        Tesla hissesi sahibi Osmosis Investment Management CEO'su Ben Dear, "Musk'ın Bitcoin'in çevre üzerindeki zararlı etkisini fark etmesinin bu kadar uzun sürmesine şaşırdık, ancak Tesla'nın pozisyonunun tersine döndüğünü görmekten mutluyuz" dedi.

        BITCOIN NEDİR?

        Bitcoin 2009 yılında Satoshi Nakamoto tarafından deneysel olarak başlatılmış, herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş, vs. ile ilişiği olmayan, ancak ülkelerin para birimleriyle alınıp satılabilen, herhangi bir üçüncü parti hizmetine aracı kurumuna gerek kalmadan transferi yapılabilen bir tür dijital para birimidir. Küresel piyasalarda, Dolar ve Euro'ya alternatif olarak lanse edilen Bitcoin'in sembolü ฿, kısaltma ise BTC'dir.

        22 Temmuz 2013 tarihi itibariyle dolaşımdaki Bitcoin'lerin toplam değeri 1.2 milyar dolar seviyesindeyken 4 Haziran 2014 tarihi itibariyle bu değer 8.2 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır.
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