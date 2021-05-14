ADA COİN GELECEĞİ NEDİR, YATIRIM YAPILIR MI?

İkinci temel fark Ethereum'u şu anda Bitcoin'in (BTC) ardından piyasanın en değerli ikinci kripto para birimi yapan akıllı kontrat protokolünün Cardano'da olmaması. Her ne kadar Cardano blok zinciri ağına farklı projeler eklenebiliyor olsa da gelişmiş bir akıllı kontrat özelliği olmadığı için bu projelerin yetenekleri çok kısıtlı kalıyor. Oysa Ethereum ağına bağlanan uygulamalar günümüz şartlarında bir blok zinciri uygulamasının ulaşabileceği son teknoloji ile çalışıyor.

Cardano henüz DeFi pastasından herhangi bir pay alamıyor. Gelişmiş akıllı kontrat güncellemesi sonrası DeFi akımına katılacak olan dev proje bir yandan dünyanın farklı coğrafyalarında kendine kurumsal ortaklar bulmaya devam ediyor. Afrika, Asya ve Güney Amerika kıtalarında ekonomik açından özgür olmayan bireylerin yeni bir ekonomik kimlik kazanmalarına yardımcı olma amacıyla çok sayıda proje yürüten Cardano Topluluğu şimdiden bir çok ülkenin hükümetleri ile resmi olarak iletişime geçmiş durumda.