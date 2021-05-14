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    • Ekonomi
    • 14.05.2021 10:37
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    • 14.05.2021 10:37
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    ! Cardano (ADA) coin Geleceği nedir? Yatırım yapılmalı mı? İşte analist yorumları…

    ve vatandaşlar da son gelişmeleri yakından takip ediyor. Kripto para piyasası son yıllarda oldukça popüler hale geldi ve yatırımlarını katlamak isteyenler de bu yatırım araçlarına ilgi gösteriyır. Bitcoin’in düşüşe geçmesinin ardından Cardano (ADA) Coin Geleceği nedir? Yatırım yapılmalı mı? Sorgulamaları daha fazla yapılır oldu? ile ilgili son gelişmeler ve analist yorumlarını haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Ada coin rekor kırıyor!

    Sabah saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde rama motorları üzerinden Cardano (ADA) Coin Geleceği nedir? Yatırım yapılmalı mı? sorularının yanıtları araştırılır oldu. Tesla'nın bundan böyle elektrikli araba satışlarında Bitcoin kabul etmeyeceğini açıklamasının ardından düşüşe geçen bitcoin yatırımcıları ADA coine yönelmeye başladı. Kripto para piyasası kayıp yaşamaya başlasa da Cardano (ADA) Coin rekor kırıyor.

    CARDANO (ADA) COİN NEDİR?

    Cardano, kripto para göndermek ve almak için kullanılacak ADA kripto sistemine sahip bir platform olarak ortaya çıktı. ADA Coin de bu platformun token'ıdır. Blockchain'in global ölçekteki gücünü kullanmak isteyen Cardano; güvenlik, yönetim ve diğer açılardan eksik olan mevcut blockchain tabanlı çözümlerin aksine, yenilikçi mimari yoluyla kullanıcı gizliliğini korumayı ve düzenleyici gözetimi hedefler.

    ADA'yı yönetecek olan temel katman tamamlandıktan sonra, akıllı sözleşmeleri, ileride yapılacak ticaret ve işleri destekleyecek dijital yasal anlaşmaları ele almak için ayrı bir hesaplama katmanı yaratılacaktır.

    Cardano'nun sunduğu yenilik; kullanıcıların ihtiyaçlarını taleplerle dengelemesi ve kişisel alanı düzenleme ile birleştirecek olmasıdır. Cardano'nun vizyonu, yeni düzenlenmiş bilgi işlem tarzının, herkese adil finansal hizmetlere açık erişim sağlayarak daha fazla finansal katılım sağlayacağı yönündedir.

    Piyasa değeri açısından kripto paralar sıralamasında 3. sırada yer alan Cardano (Ada)'nın fiyatı 2017 yılından beri yaklaşık %3,300 artış gösterdi, en düşük 0,0173 dolar olan ADA Coin, en yüksek de 1,37 doları gördü. Cardano'nun maksimum dolaşım sayısı 45 milyar ADA olup, dolaşımdaki ADA sayısı ise 31,988,310,496 adettir. Günlük ortalama işlem hacmi ise $9,6B'dır.

        ADA COİN GELECEĞİ NEDİR, YATIRIM YAPILIR MI?

        İkinci temel fark Ethereum'u şu anda Bitcoin'in (BTC) ardından piyasanın en değerli ikinci kripto para birimi yapan akıllı kontrat protokolünün Cardano'da olmaması. Her ne kadar Cardano blok zinciri ağına farklı projeler eklenebiliyor olsa da gelişmiş bir akıllı kontrat özelliği olmadığı için bu projelerin yetenekleri çok kısıtlı kalıyor. Oysa Ethereum ağına bağlanan uygulamalar günümüz şartlarında bir blok zinciri uygulamasının ulaşabileceği son teknoloji ile çalışıyor.

        Cardano henüz DeFi pastasından herhangi bir pay alamıyor. Gelişmiş akıllı kontrat güncellemesi sonrası DeFi akımına katılacak olan dev proje bir yandan dünyanın farklı coğrafyalarında kendine kurumsal ortaklar bulmaya devam ediyor. Afrika, Asya ve Güney Amerika kıtalarında ekonomik açından özgür olmayan bireylerin yeni bir ekonomik kimlik kazanmalarına yardımcı olma amacıyla çok sayıda proje yürüten Cardano Topluluğu şimdiden bir çok ülkenin hükümetleri ile resmi olarak iletişime geçmiş durumda.

        Altcoin Daily'nin sunucuları Aaron ve Austin Arnold ile yaptığı röportajda Cowen, yedinci en büyük kripto para biriminin geleceğini tartıştı.

        Cowen, genellikle bir boğa piyasası sırasında bir altcoin'in USD değerinde artmasını beklerken, varlığın Bitcoin'den daha iyi performans gösterip göstermediğine dikkat etmenin çok önemli olduğunu belirtti. Cowen, buna yönelik aşağıdaki ifadeleri kullandı:

        Bir altcoin Bitcoin'den daha iyi performans gösteremiyorsa, elde tutmanın bir anlamı yok. ADA BTC'den daha iyi performans gösterebilir mi… ADA, boğa piyasasında Bitcoin'den daha iyi performans gösterir.
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        Haberler Ekonomi ADA coin rekor kırıyor! Cardano (ADA) coin Geleceği nedir? Yatırım yapılmalı mı? İşte analist yorumları…