Sabah saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde rama motorları üzerinden Cardano (ADA) Coin Geleceği nedir? Yatırım yapılmalı mı? sorularının yanıtları araştırılır oldu. Tesla'nın bundan böyle elektrikli araba satışlarında Bitcoin kabul etmeyeceğini açıklamasının ardından düşüşe geçen bitcoin yatırımcıları ADA coine yönelmeye başladı. Kripto para piyasası kayıp yaşamaya başlasa da Cardano (ADA) Coin rekor kırıyor.
CARDANO (ADA) COİN NEDİR?
Cardano, kripto para göndermek ve almak için kullanılacak ADA kripto sistemine sahip bir platform olarak ortaya çıktı. ADA Coin de bu platformun token'ıdır. Blockchain'in global ölçekteki gücünü kullanmak isteyen Cardano; güvenlik, yönetim ve diğer açılardan eksik olan mevcut blockchain tabanlı çözümlerin aksine, yenilikçi mimari yoluyla kullanıcı gizliliğini korumayı ve düzenleyici gözetimi hedefler.
ADA'yı yönetecek olan temel katman tamamlandıktan sonra, akıllı sözleşmeleri, ileride yapılacak ticaret ve işleri destekleyecek dijital yasal anlaşmaları ele almak için ayrı bir hesaplama katmanı yaratılacaktır.
Cardano'nun sunduğu yenilik; kullanıcıların ihtiyaçlarını taleplerle dengelemesi ve kişisel alanı düzenleme ile birleştirecek olmasıdır. Cardano'nun vizyonu, yeni düzenlenmiş bilgi işlem tarzının, herkese adil finansal hizmetlere açık erişim sağlayarak daha fazla finansal katılım sağlayacağı yönündedir.
Piyasa değeri açısından kripto paralar sıralamasında 3. sırada yer alan Cardano (Ada)'nın fiyatı 2017 yılından beri yaklaşık %3,300 artış gösterdi, en düşük 0,0173 dolar olan ADA Coin, en yüksek de 1,37 doları gördü. Cardano'nun maksimum dolaşım sayısı 45 milyar ADA olup, dolaşımdaki ADA sayısı ise 31,988,310,496 adettir. Günlük ortalama işlem hacmi ise $9,6B'dır.