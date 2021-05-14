SON DAKİKA: Yabancıların Türkiye'ye güveni tam! Konut alımları geçen yıla göre yüzde 416 arttı

Koronavirüs yabancı turistleri Türkiye'den ev almaya teşvik etti. Geçen yıla göre Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları yüzde 416 artış gösterdi. Yabancılar en çok İstanbul, Antalya, Ankara, Mersin ve Bursa'dan ev satın aldı.
Koronavirüs sebebiyle yabancı turistler güvenli liman olarak gördükleri Türkiye'den ev satın alarak yaz tatillerini geçirmeye hazırlanıyor.
Geçen yıla nazaran Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları yüzde 416 artış gösterdi. Başta İstanbul olmak üzere Antalya, Ankara, Mersin ve Bursa'da yabancıların ve gurbetçilerin satın alıp sadece yaz mevsiminde geldiği daireler tatilcilerin gelmesini bekliyor.