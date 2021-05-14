"ALGI OPERASYONLARI YÜRÜTÜLÜYOR"

Kayıp-kaçak oranı ve atık su sorunlarını çözmeyen belediyelerin Devlet Su İşlerinden (DSİ) içme suyu yatırımına ilişkin talepte bulunmamalarının sağlanmasını isteyen Pakdemirli, "Tarımda kullanılan atık su oranı olan yüzde 3'ü, yüzde 10'a nasıl çıkarırız, çıkarmak için ne gerekli? Pilot illerde yapılan çalışmalar dışında Türkiye geneli için çözüm bulunmalı. Uygun olan DSİ taşınmazlarının satış ve benzeri yöntemlerle değerlendirilip yatırımlara ilave ödenek sağlanması hususunda çalışma yapılmalı." dedi.

Pakdemirli, orman yangınları konusunda kamuoyunda "gerçek dışı algı operasyonları" yürütüldüğüne işaret ederek, "Sizlerin bu konuda kamuoyunu doğru bilgilendirmeniz şart. Bu sebeple yangında zarar gören yerlerde yapacağınız ormana dönüştürme faaliyetlerinizi topluma sunmanız, sosyal medya aracılığıyla duyurmanız büyük önem arz ediyor." dedi.