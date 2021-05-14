Pakdemirli, Bakanlık personeliyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği bayramlaşmada, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için 150 binden fazla personelle 81 il ve 922 ilçede yoğun gayret gösterdiklerini bildirdi.
"KURAKLIĞIN ETKİSİNİ AZALTMAYI HEDEFLİYORUZ"
Bu yıl etkisini göstermeye başlayan kuraklığın, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yerel olarak başladığını dile getiren Pakdemirli, şöyle devam etti: "Şu anki veriler bölgesel kuraklık yaşandığı yönünde. Geçen yıl bitkisel üretimde Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırsak da bu yıl kuraklık nedeniyle hububat üretimimizde geçen yıla göre bir miktar düşüş gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.
Anadolu'nun kaderi olan kuraklık ile yaptığımız etkin mücadele sayesinde bu yıl üretimde çok büyük bir kayıp yaşamadan sezonu tamamlamak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca, sulamaya açılacak yeni tarım alanlarıyla birlikte kuraklığın etkisini de azaltmayı hedefliyoruz. Tabii bu hasat döneminde üreticimizin kuraklıktan en az seviyede etkilenmesi için sizlerin sahada, çiftçimizin yanında olması oldukça önemli. Kuraklıktan dolayı, olası hasar tespitlerini hızlıca yaparak Bakanlık Merkeze bildirmeniz, yapacağımız çalışmaların ve desteklerimizin etkinliğini daha da artıracaktır."
Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrasında tarımsal desteklerde artışın yanında etkin müdahale alımları yürüttüklerine işaret ederek, son 3 yılda tarımsal destekleri yüzde 65 artışla 24 milyar liraya çıkardıklarını söyledi.